Nogomet

Arsenalov pragmatizem ali pariška improvizacija?

Pariz, 29. 05. 2026 11.48 pred dvema minutama 3 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Slavje Parižanov

Nogometaši Paris Saint-Germaina in Arsenala se bodo na stadionu Puskas Arena v Budimpešti borili za naslov zmagovalca Lige prvakov. Parižani branijo naslov, Londončani pa si želijo priti do svoje prve lovorike evropskega klubskega prvaka. Na stavnicah bolje kotirajo Parižani. Prenos finalanega obračuna bo na VOYO in POP TV. Začnemo z bogatim studijskim delom od 17. ure dalje.

  Iz 24UR: Navijači v Budimpešti že v nizkem startu pred finalom Lige prvakov
  Iz 24UR: Selektor slovenske izbrane vrste Boštjan Cesar o finalu Lige prvakov
  Iz 24UR: Veliki finale Lige prvakov letos gosti Budimpešta
  Iz 24UR: Andraž Hočevar že osmič na finalu Lige Prvakov
Sobotni finale bo zaključek 71. sezone elitnega evropskega klubskega tekmovanja in 34., odkar se imenuje liga prvakov. Hkrati bo to prvi finale z branilcem naslova po letu 2018. Prvak si bo zagotovil pravico igranja v evropskem superpokalu proti Aston Villi, tekmovanje v medcelinskem pokalu in vstop na klubsko svetovno prvenstvo 2029.

PSG v vlogi rahlega favorita

Na stavnicah je v vlogi rahlega favorita pariška zasedba Luisa Enriqueja. Zanjo bo to tretji finale elitnega klubskega tekmovanja in drugi zaporedni po lanskem slavju. Hkrati pa bo to za Parižane skupno sedmi finale pod okriljem Evropske nogometne zveze Uefe, leta 1996 so osvojili pokal pokalnih prvakov, lani pa evropski superpokal.

PSG, ki lahko naslov ubrani kot prvi po madridskem Realu 2018, je sicer prvi francoski klub s tremi finalnimi nastopi v ligi prvakov, pred tem je bil izenačen z Marseillom, ki je leta 1991 izgubil finalni obračun, leta 1993 pa ga dobil. Arsenal pa je prišel do svojega drugega finala Lige prvakov. Leta 2006 so Londončani izgubili proti Barceloni. Skupno pa je zanje to osmi evropski finale, pred tem so se lovorike veselili v pokalu pokalnih zmagovalcev leta 1994.

Oba finalista sta tudi prvaka svojih domačih lig, to se je nazadnje v LP pripetilo leta 2020. Se pa tudi dobro poznata, nenazadnje sta se merila že v polfinalu lanske sezone lige prvakov, ko so Parižani dobili obe tekmi (1:0 in 2:1).

Arsenal nad Parižane z disciplinirano obrambo, PSG si želi nadaljevati dinamično igro

Ligaški del lige prvakov je Arsenal opravil z odliko, saj je bil prvi, potem pa v izločilnih bojih izločil Bayer Leverkusen, Sporting Lizbono in Atletico Madrid s slovenskim vratarjem Janom Oblakom. Trener Mikel Arteta zagovarja igro s čvrsto obrambo, osrčje katere sestavljajo zanesljivi vratar David Raya ter osrednja branilca William Saliba in Gabriel. A tudi v napadu imajo svoja orožja z Bukayom Sako, Viktorjem Gyökeresom in drugimi, medtem ko niti povezuje Declan Rice.

Na drugi strani je bil PSG po ligaškem delu šele 11., tako da ga je čakal dodaten dvoboj. Toda v teh so igralci iz francoske prestolnice pokazali zavidljivo raven in všečno igro, ki ji v izločilnih obračunih niso bili kos Monaco, Chelsea, Liverpool in Bayern.

Parižani igrajo živahno, napadalno in s 44 zadetki le za enega zaostajajo za rekordnim dosežkom Barcelone iz sezone 1999/2000. Eden ključnih igralcev je Gruzijec Hviča Kvarachelia (10 golov, 6 podaj), ki bo skupaj z Ousmanom Dembelejem in Desirejem Douejem tudi v Leipzigu največja nevarnost za topničarje.

PSG bo imel predvidoma na voljo vsa orožja, tudi Vitinho, ki prav tako navdušuje že daljše obdobje. Malce vprašljiv je le bočni branilec Achraf Hakimi, a naj bi bil tudi on pravočasno nared.

