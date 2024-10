Luis Enrique: Bili smo slabi, veliko preslabi za ta nivo tekmovanja

Borussia, Bayer in Brest do druge zmage, slavili še Barcelona, City in Inter

"Nogomet je ekipni šport, zato o posameznikih ne bom govoril in se tudi ne bom ponavljal, če bodo tudi naslednja vprašanja šla v to smer," je nadaljeval nekdanji strateg Barcelone in nato gnojnico bolj ali manj zlil nase ... "Jaz sem prvi odgovorni za poraz. Če ekipa igra slabo, če ni pravega pristopa in odpora, potem je trener prvi in glavni krivec, saj ni dobro pripravil ekipe," je francoskim novinarjem hitel pripovedovati Luis Enrique in priznal, da to ni bil pariški večer ...