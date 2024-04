Luis Enrique: Prepričani smo, da nam lahko uspe preobrat

Vse je nared za prvi povratni tekmi četrtfinala nogometne Lige prvakov. Na torkovih tekmah bosta prednost zadetka branila Atletico Madrid in Barcelona. Slednja je minuli teden na tekmi preobratov slavila v Parizu z 2:3, a nekdanji trener Barcelone sedaj pa trener PSG-ja Luis Enrique je prepričan, da v tem obračunu preobratov še ni konec. S studijskim delom na Kanalu A in VOYO začnemo 20.30.

Luis Enrique se vrača v mesto, kjer je igral med letoma 1996 in 2004, nato pa še vodil Barcelono med 2014 in 2017, a tokrat bo sedel na gostujoči klopi. PSG bo na stadionu Lluis Companys proti Barceloni lovil zaostanek s prve tekme, ki pa je minimalen, zato je Enrique kljub porazu pred povratno tekmo izrazil svojo samozavest.

"Po 27 tekmah brez poraza smo ga doživeli na dan, ko smo ga najmanj potrebovali. Po tem se moramo pobrati in izboljšati svojo igro. Pripravljeni smo prikazati dobro predstavo in ne dvomim, da bomo na povratni tekmi igrali dobro," je za začetek na novinarski konferenci pred povratno tekmo povedal španski strateg na klopi PSG-ja.

Luis Enrique FOTO: AP icon-expand

PSG za razliko od Barcelone med vikendom tekme ni igral, saj jim je francoska Ligue 1 omogočila počitek. Zavoljo tega so se lahko Parižani v minulem tednu stoodstotno osredotočili na povratno tekmo. "Za vikend nismo igrali tekme, zato smo imeli dovolj časa, da analiziramo prvo tekmo in ugotovimo, kaj smo naredili narobe in kaj moramo izboljšati. Moja prva misel je, da je bila tekma zelo izenačena in da rezultat ne odraža ravno tega, kar mislim, da smo si zaslužili. Trdo se bomo borili in pokazali boljšo različico sebe, ne bomo špekulirali. Prepričani smo, da nam lahko uspe preobrat. To bo težka tekma za obe ekipi, vendar verjamemo v naše napredovanje," je pred povratnim obračunom v samozavesten Enrique.

Druga tekma četrtfinala bo sicer zaradi prenove Camp Noua odigrana na stadionu Lluis Companys , ki ga PSG-jev trener dobro pozna: "Raje bi igral na Camp Nouu, tako kot bi to raje videli navijači. Tu so potekale olimpijske igre in imel sem srečo, da sem se jih lahko udeležil. Vedno raje igram na legendarnem stadionu proti največjim, vendar je tudi to dober stadion za igranje."

Kylian Mbappe se na prvi tekmi proti Barceloni ni proslavil FOTO: AP icon-expand

Barcelona je za razliko od PSG-ja v soboto igrala tekmo domačega prvenstva in na gostovanju z 0:1 ugnala Cadiz. "Imeli smo čas, da pripravimo svojo najboljšo strategijo. Pripravljeni smo," je prepričan Enrique, ki je pojasnil še, kakšno je bilo stanje v slačilnici po prvi tekmi z Barco: "Poraz ni vplival samo na igralce ali osebje, ampak na vse v klubu. Na to se moraš navaditi, to je bistvo vrhunskega športnika. To moraš sprejeti. Imeli smo dovolj časa, da smo pripravili svojo najboljšo strategijo. Ponavljam, pripravljeni smo."