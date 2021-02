V taboru Atalante samozavestni, pri Realu pa imajo neverjetne težave s poškodbami

V torek pa ne pozabite na obračun Atletica iz Madrida in Chelseaja. Prenos bo na Kanalu A in VOYO, pred obračunom pa boste lahko od 20.30 naprej spremljali tudi studijski del.

Atalanta v prvi obračun osmine finala Lige prvakov vstopa z odlično popotnico, saj je v domačem prvenstvu v neposrednem boju za četrto mesto ugnala Napoli s 4:2."Za nas je bila to izjemno pomembna zmaga. Prvič, ker bi lahko odločala o tem, kdo se bo skozi prvenstvo uvrstil v Ligo prvakov. In drugič, ker nam je dala samozavest pred srečanjem z Real Madridom," je za Sky ItaliarazlagalLuis Muriel, ki se je izkazal z golom in asistenco.

"Če bomo igrali tako uravnoteženo in če si bomo ustvarjali toliko priložnosti kot v nedeljo, potem lahko Realu še kako otežimo življenje. Iz te edinstvene priložnosti bomo skušali iztržiti največ, dokazati pa moramo, da se lahko spopademo z vsako ekipo."

Kolumbijski napadalec je Napoliju zabil za 3:1, dosegel pa je enega od najlepših zadetkov svoje kariere, ko je po izgubljeni žogi gostov preigral enega od branilcev in nato z levico neubranljivo meril v zgornji desni kot vratarja Alexa Mereta. "Odigral sem eno najboljših tekem v zadnjem času, sploh ker je bil nasprotnik izjemno zahteven. Zadnje čase dobivam vse več minut in želim si jih čim bolj izkoristiti."