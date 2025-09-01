Luis Suarez in njegovo kočijaško obnašanje: prerivanje, pljuvanje, a tokrat brez ugriza

V finalu ligaškega pokala ZDA so Seattle Souders ugnali Inter Miami z zvezdnikoma Lionelom Messijem in Luisom Suarezom kar s 3:0. Suarez je poraz slabo prenesel, se zapletel v prerivanje in celo pljuvanje.

Mediji, med njimi spletni portal Athletic, pišejo, da naj bi Luis Suarez po tekmi pljunil enega od spremljevalcev nasprotne ekipe, to pa so pospremili tudi s fotografijami. Že pred tem si je Urugvajec privoščil tudi prerivanje z nogometašem Seattla Obedom Vargasom.

"Po tekmi nihče ne mara takšnih prizorov. Ampak, če je prišlo do reakcije, je bila morda prisotna tudi provokacija," je dogodke po tekmi komentiral trener Miamija Javier Mascherano. Trener Seattla Brian Schmetzer pa je obžaloval, da so prav ti dogodki zasenčili visoko zmago njegove ekipe, a frustracija tekmeca po porazu je lahko po njegovem mnenju tudi kompliment za učinkovito igro njegove ekipe.

Suarez ni prvič jasno pokazal, da težko prenaša poraze. Leta 2014 je na svetovnem prvenstvi na tekmi proti Italiji ugriznil Giorgia Chiellinija, grizenja, nešportnega obnašanja in tudi kazni, pa ni manjkalo niti pred tem.