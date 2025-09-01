Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Liga prvakov

Luis Suarez in njegovo kočijaško obnašanje: prerivanje, pljuvanje, a tokrat brez ugriza

Seattle, 01. 09. 2025 09.21 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J. , STA
Komentarji
8

V finalu ligaškega pokala ZDA so Seattle Souders ugnali Inter Miami z zvezdnikoma Lionelom Messijem in Luisom Suarezom kar s 3:0. Suarez je poraz slabo prenesel, se zapletel v prerivanje in celo pljuvanje.

Več videovsebin
  • Boleč poraz Inter Miamija in incident po tekmi
    02:19
    Boleč poraz Inter Miamija in incident po tekmi
  • Nov incident Luisa Suareza
    00:11
    Nov incident Luisa Suareza
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mediji, med njimi spletni portal Athletic, pišejo, da naj bi Luis Suarez po tekmi pljunil enega od spremljevalcev nasprotne ekipe, to pa so pospremili tudi s fotografijami. Že pred tem si je Urugvajec privoščil tudi prerivanje z nogometašem Seattla Obedom Vargasom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Po tekmi nihče ne mara takšnih prizorov. Ampak, če je prišlo do reakcije, je bila morda prisotna tudi provokacija," je dogodke po tekmi komentiral trener Miamija Javier Mascherano. Trener Seattla Brian Schmetzer pa je obžaloval, da so prav ti dogodki zasenčili visoko zmago njegove ekipe, a frustracija tekmeca po porazu je lahko po njegovem mnenju tudi kompliment za učinkovito igro njegove ekipe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Suarez ni prvič jasno pokazal, da težko prenaša poraze. Leta 2014 je na svetovnem prvenstvi na tekmi proti Italiji ugriznil Giorgia Chiellinija, grizenja, nešportnega obnašanja in tudi kazni, pa ni manjkalo niti pred tem.

Preberi še Suarez in Messi ustanovila svoj nogometni klub

Na finalu ligaškega pokala so sicer za zmagovalce zadeli Osaze De Rosario (26. minuta), Alex Roldan (84.) in Paul Rothrock (89.). Svoje priložnosti je imel tudi Miami, ki je imel 68-odstotno posest žoge, 11 strelov na nasprotni gol, a žoga v mreži ni končala. Vrsto priložnosti je zapravil tudi prvi zvezdnik ekipe Lionel Messi. Najlepšo je zapravil na uvodu v drugi del, ko mu je podal prav Suarez.

nogomet suarez
Naslednji članek

Iz Newcastla v Liverpool: Šved Isak rekorder prestopnega roka

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
facasplaca
01. 09. 2025 10.43
Se vidi da je igral pri barsi
ODGOVORI
0 0
MucaNeGrize
01. 09. 2025 10.19
-3
v usa je sicer nogomet tako pomemben kot golf v dnevni sobi ....celo metanje posušenih kravjekov v Teksasu ima več gledalcev in večjo težo kot fuzbal...zato pa je mesi v usa....heheheee
ODGOVORI
1 4
LolSLO
01. 09. 2025 10.17
+3
Igralci katerega kluba so bili tile modeli?? Suarez pljuva..Busquets s pestjo v obraz...
ODGOVORI
4 1
MucaNeGrize
01. 09. 2025 10.15
-1
suarez je isti mesi...le da mesi poleg vsega še preklinja mame in grize skrivaj ker je slabič
ODGOVORI
2 3
Panter 63
01. 09. 2025 09.52
+4
Upam da dobi Ohoooo tekem prepovedi in da gre v pozabo. Ali pa se cepi proti steklini.
ODGOVORI
5 1
Kolllerik
01. 09. 2025 09.45
-5
Tapravi fajter, ki pa nima dežnika od realovih sodnikov zadaj, da bi lahko nekaznovano počel karkoli na zelenici... ...
ODGOVORI
3 8
cripstoned
01. 09. 2025 09.38
+3
Ze tako imata z malim prevarantom vse prirejeno v svojo korist na koncu pa pokazejo svoj obraz....jasno je kje so se lahko tako obnasali ker so imeli protekcije vsepovsod...FC VARCELONA..diskreeejs za nogomet
ODGOVORI
8 5
Lucky
01. 09. 2025 10.42
A ni bil zadnič Ronaldo izključen?
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189