Luis Enrique: Čas je, da kakovost pokažemo tudi v Ligi prvakov

PSG in Bayern sta z istim rezultatom na domačem prvenstvu, oba sta zmagala z gladkih 3:0, ostrila formo pred medsebojnim še kako pomembnim spopadom v Ligi prvakov. Nemška in francoska serijska državna prvaka čaka ključna tekma v boju za napredovanje v izločilne boje. Prenos spektakla iz bavarske prestolnice v torek od 20.30 na Kanalu A in VOYO.

Bayern München - PSG na Kanalu A in VOYO FOTO: 24ur.com icon-expand

Vodilni PSG je bil na Parku princev boljši od Toulousa s 3:0 in je tako na najboljši možni način opravil z generalko za Ligo prvakov, ko bo v torek zvečer gostoval na Alianz Areni proti Bayernu. Pariška zasedba ima po deseti zmagi šest točk prednosti pred ekipo iz kneževine in se lahko v miru osredotoča na evropske izzive, ko napredovanje v izločilne boje za Parižane po dveh porazih, zmagi in remiju še zelo visi.

Luis Enrique FOTO: AP icon-expand

"Če smo na domačem prvenstvu prepričljivi in igramo tako, kot želimo, takšni so tudi naši rezultati, pa v Evropi še nismo potrdili svoje kakovosti," je iz prve za pariški L'Equipe izstrelil strateg PSG-ja Luis Enrique, ki je zadovoljen s predstavami v Ligue1, veliko manj pa z igrami v Ligi prvakov. "Mislim, da je gostovanje na Alianz Areni pravi trenutek, da pokažemo pravi obraz. Vemo, kako pomembna je tekma proti Bayernu in tudi vemo, kaj morebitna zmaga prinaša," je prepričan Španec na klopi serijskih francoskih prvakov, ki verjame, da je forma Parižanov ves čas v vzponu.

"Proti Bavarcem bomo morali odigrati morda celo najboljšo tekmo tega dela sezone, če želimo priti do želenega rezultata. Zadovoljni bi bili z remijem, a se hkrati zavedamo, kaj bi nam ta zmaga prinesla," je uglednemu pariškemu časniku še zaupal Luis Enrique, ki ne bo posebej "stražil" strelsko vročega Harryja Kana. Otočan je pred dnevi spisal zgodovino po hat-tricku proti Augsburgu.

Joao Neves FOTO: AP icon-expand

Izbranci španskega strokovnjaka na klopi PSG Luisa Enriqueja so se v generalki na LP v petek znesli nad Toulousom. Parižani so povedli v 35. minuti, ko je zadel Portugalec Joao Neves. Osemnajstletni Warren Zaire-Emery je v 54. minuti podvojil prednost, a je bil gol razveljavljen po posredovanju Vara. Parižani so v zadnjem delu dvoboja zabili še dva gola. Na 2:0 je v 85. minuti povišal Brazilec Lucas Beraldo, končni izid pa je v prvi minuti sodnikovega podaljška postavil Portugalec Vitinha. "Upam, da bomo odlično strelsko formo prenesli na Alianz Areno. Čas je, da se v pravi luči pokažemo tudi mednarodnem avditoriju," širi optimizem pred obračunom 5. kroga Lige prvakov Španec na francoski klopi. Bavarci Parižane pričakujejo z vročim Kanom

Harry Kane je s tremi goli na petkovi tekmi z Augsburgom postavil nov rekord nemške lige. Postal je igralec, ki je najhitreje v zgodovini tekmovanja prišel do mejnika 50 golov, zanje je potreboval le 43 tekem. Bayern je zmagal s 3:0, vse tri gole je dosegel Kane, dva z bele točke, zadnjega v sodnikovem dodatku pa iz igre, ko je spretno ugnal vratarja Augsburga in zadel z glavo.

Harry Kane FOTO: AP icon-expand

Ti trije goli so seštevek njegovih zadetkov dvignili na 50. Ta mejnik je dosegel po le 43 odigranih tekmah, s tem pa za sedem tekem izboljšal stari rekord. Tega je imel sedanji zvezdnik Manchster Cityja Erling Haaland; Norvežan je, ko je še igral za Borussio Dortmund, leta 2021 dosegel mejnik 50 golov na natančno 50 tekmah.

Obenem je njegov petkov hat trick že sedmi, odkar je Kane lani poleti prišel v nemško ligo. Prvič doslej pa je na eni tekmi Bundeslige uspešno izvedel dve enajstmetrovki. "Forma vseh nas je v vzponu. Svoj osebni strelski dosežek vedno povezujem z ekipo, ki je tudi odgovorna za rezultate in ne zgolj posameznik. Verjamem, da bomo dobro strelsko formo pokazali tudi proti PSG-ju. Vemo, kaj tekma prinaša. Nismo v najboljši poziciji v Evropi, zato je zmaga še kako pomembna. Mislim, da se obeta pravi nogometni spektakel," je nemškemu Bildu zaupal prvi strelec nemške Bundeslige Harry Kane, ki je prepričan, da ima bavarski ponos rešitev za četo Luisa Enriqueja.

"Zelo spoštujem ekipe, ki jih vodi Luis Enrique. Veliko sem se srečeval z njimi in vselej so predstavljale zahteven zalogaj. Na krilih naših navijačev pa bomo naredili vse, da pridemo do vseh treh točk, ki bi nam odprla vrata napredovanja," je za Bild še dejal Kane.