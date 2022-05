Luka Modrić: Po zaslugi navijačev smo premagali številne ovire

Real je ravnokar osvojil naslov španskega prvaka, tako da bodo glede tega razbremenjeni in popolnoma osredotočeni na to tako zelo pomembno tekmo. "Štiri leta nismo mogli praznovati z našimi navijači, bili smo zelo veseli, da smo bili spet tam, da smo praznovali in prepevali z našimi navijači. Takoj, ko se je praznovanje končalo, smo pomislili na jutrišnjo tekmo. Bil je dober dan, ampak to je to, sezone še ni konec," pravi Modrić.

Vezist galaktikov pravi, da je za njih tekma s Cityjem najpomembnejša v sezoni: "V tej sezoni smo se soočili s številnimi odličnimi ekipami v Ligi prvakov. Jutrišnji nasprotnik je očitno tako dober kot PSG ali Chelsea, če bo jutri tako težko ali težje, ne morem reči. So odlična ekipa z odličnimi igralci. Težko bo, ne vem pa, če bo težje. Vemo, da bo to najpomembnejša tekma v tej sezoni. Če bomo prikazali najboljšo možno predstavo, bomo napredovali v finale. Imamo neverjetne igralce, vse z močno osebnostjo."

"Zavedamo se, da moramo pokazati veliko boljšo predstavo v vseh pogledih. Defenzivno, ofenzivno. Moramo biti zelo temeljiti, saj želimo izkoristiti svojo priložnost za uvrstitev v finale. Moramo se potruditi, pomagati drug drugemu. Kot na prejšnjih tekmah. Leto za letom nam uspeva priti tako daleč, uspe nam premagati neverjetne nasprotnike, osvojiti naslove lige in v Ligi prvakov, vse skupaj ni čista sreča. Nekaj ​​moraš narediti prav, moraš biti ekipa dobrih igralcev, verjeti in biti dobrega duha. Smo odlična ekipa in to nam pomaga osvajati naslove. Ta ekipa ima največ naslovov v Ligi prvakov v zgodovini. Vemo, kaj moramo narediti na igrišču," je prepričan hrvaški nogometaš.

"Prepričan sem, da bodo naši navijači tam, da nas bodo bodrili, kot so to počeli v dosedanjem poteku sezone v ligi in Ligi prvakov. V Ligi prvakov smo po zaslugi naših navijačev premagali številne ovire in upajmo, da nam bodo jutri pomagali," je Modrić prepričan, da bodo glasni navijači na tribunah Bernabeua njihova velika prednost.