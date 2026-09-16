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Topalović se vidi zgolj in samo v dresu Slovenije, čeprav je na radarju BiH in Hrvaške

Ljubljana, 16. 09. 2026 11.27 pred 1 uro 4 min branja 4

Avtor:
M.J.
Luka Topalović

Mladi nogometaš milanskega Interja Luka Topalović, ki trenutno nabira izkušnje pri Carrareseju v italijanski Serie B, ostaja del prihodnjih načrtov slovenske reprezentance. "Z Luko sem se slišal in sva se pogovorila – ne konkretno o tem, da bi zamenjal reprezentanco, saj sem že prej slišal, da je osredotočen na Slovenijo," o tej temi pravi selektor slovenske članske reprezentance Boštjan Cesar.

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Mladi slovenski nogometaš Luka Topalović, član milanskega Interja, ki v tej sezoni kot posojen igralec nastopa za Carrarese v serie B, svojo reprezentančno prihodnost vidi v slovenskem dresu. To je ob predstavitvi seznama reprezentantov za prihajajoče tekme lige narodov potrdil slovenski selektor Boštjan Cesar.

Topalović je bil v preteklosti povezan tudi z reprezentanco Bosne in Hercegovine, saj njegovi starši izvirajo iz Kotor Varoša. V Nogometni zvezi BiH so zato upali, da bi se nadarjeni vezist odločil za njihove barve, vendar je bil rojen v Sloveniji in je že nastopal za slovenske mlajše reprezentančne selekcije.

Cesar je poudaril, da reprezentančni dres ni samoumeven in da si mora vsak nogometaš vpoklic prislužiti na igrišču. "Nogometaš si mora priložnost zaslužiti. Če se bo dobro razvijal, bo z nami v reprezentanci," je, kot poročajo mediji iz BiH, dejal slovenski selektor Cesar.

Luka Topalović v dresu Interja
Luka Topalović v dresu Interja
FOTO: Profimedia

Ob tem je pojasnil, da pozorno spremlja Topalovićeve predstave pri Carrareseju, kjer se privaja na zahteve italijanske druge lige. Kljub temu ni želel napovedovati, kdaj bi lahko mladi vezist debitiral za člansko reprezentanco Slovenije.

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Topalović je nogometno pot začel v Domžalah, od koder se je preselil k Interju. V dresu milanskega velikana je igral za mladinsko ekipo, v sezoni 2024/25 pa je dočakal tudi debi za člansko moštvo. Trenutno dragocene izkušnje v članskem nogometu nabira pri Carrareseju, kjer nadaljuje svoj razvoj in lov na morebitni prihodnji vpoklic v slovensko izbrano vrsto.

Cesar o Topaloviću: Povsem je osredotočen na Slovenijo

Nadarjeni vezist Interja bi lahko, kot poudarjajo tudi mediji pri naših južnih sosedih, nastopal tudi za Hrvaško ali Bosno in Hercegovino, vendar po besedah slovenskega selektorja svojo prihodnost vidi v slovenski reprezentanci. "20-letni vezist milanskega Interja, ki v tej sezoni kot posojen igralec nastopa za italijanski Carrarese, ostaja med kandidati za prihodnji vpoklic v slovensko člansko reprezentanco. To je ob predstavitvi seznama za prihajajoče tekme lige narodov razkril slovenski selektor Boštjan Cesar," sporoča N1BH

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Topalović sicer še ni debitiral za člansko izbrano vrsto, a je na širšem seznamu reprezentantov. Cesar je potrdil, da je v rednih stikih z mladim nogometašem ter poudaril, da je ta povsem osredotočen na nastopanje za Slovenijo. "Na širšem seznamu je tudi Luka Topalović. V stikih smo, pogovarjamo se, povsem je osredotočen na Slovenijo," je dejal slovenski selektor.

Radenko Mijatović in Boštjan Cesar
Radenko Mijatović in Boštjan Cesar
FOTO: Luka Kotnik

Ker so Topalovićevi starši po rodu iz Bosne in Hercegovine, nogometaš pa je zaradi družinskih povezav vzbujal zanimanje tudi na Hrvaškem, se je v zadnjih letih večkrat pojavilo vprašanje, za katero reprezentanco bo nastopal v prihodnosti. Nadarjeni vezist, rojen leta 2006 v Slovenj Gradcu, je doslej igral za slovenske mlajše reprezentančne selekcije in trenutno nosi dres slovenske reprezentance do 21 let.

Luka Topalović v dresu mlade slovenske reprezentance.
Luka Topalović v dresu mlade slovenske reprezentance.
FOTO: Profimedia

Cesar poudarja, da bo moral Topalović pred morebitnim vpoklicem v člansko reprezentanco najprej potrditi svojo kakovost v članskem nogometu. "Nogometaš si mora priložnost zaslužiti. Če se bo dobro razvijal, bo z nami v reprezentanci," je, kot poročajo številni hrvaški mediji, pojasnil slovenski selektor in dodal, da pozorno spremlja njegove nastope pri Carrareseju, kjer nabira prepotrebne izkušnje v zahtevni italijanski Serie B.

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Topalović je nogometno pot začel v Domžalah, od koder je leta 2024 prestopil k milanskemu Interju. Za italijanskega velikana je že zbral tudi nastop v članski ekipi, večino minule sezone pa je odigral za Interjevo ekipo do 23 let. Konec avgusta ga je klub poslal na posojo v Carrarese, kjer naj bi dobil več priložnosti za redno igranje in nadaljnji razvoj.

Boštjan Cesar
Boštjan Cesar
FOTO: Luka Kotnik

Čeprav datum njegovega debija za člansko reprezentanco Slovenije še ni znan, so Cesarjeve besede jasen pokazatelj, da pri Nogometni zvezi Slovenije na Topalovića resno računajo in ga vidijo kot pomemben del prihodnosti slovenske izbrane vrste.

"Na mojem širšem spisku je bil tudi Luka Topalović, ki je prestopil v Cararese. Dobro ga spremljam; zadnji dve tekmi je odigral na svoji poziciji. Seveda bo potreboval čas, saj je preskok iz mladinske ekipe oziroma iz serie C v serie B velik. Dobro se razvija; upam, da ostane zdrav in izkoristi vsako minuto na igrišču," je na novinarski konferenci še dejal 44-letni Ljubljančan. 

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Pri njem se je pogosto omenjala možnost, da bi ga pod svoje okrilje vzela katera druga država ... "Z Luko sem se tudi slišal in sva se pogovorila – ne konkretno o tem, da bi zamenjal reprezentanco, saj sem že prej slišal, da je osredotočen na Slovenijo. Seveda si mora igralec priložnost zaslužiti. Vemo, da imamo tudi novo pravilo, da mora za reprezentanco odigrati tri tekme, tri polne nastope, če se hoče, tako rečeno, "zabetonirati" v eni reprezentanci. Načrte torej imamo: če se bo dobro razvijal, bo tudi z nami v reprezentanci."

Razlagalnik

Posoja igralca je dogovor med dvema nogometnima kluboma, pri katerem matični klub začasno dovoli svojemu igralcu, da za določeno obdobje, običajno za eno sezono ali pol sezone, nastopa za drugo ekipo. Ta praksa je izjemno pogosta pri mladih nogometaših, saj jim omogoča nabiranje dragocenih izkušenj v članskem nogometu in redno igranje tekem, kar bi bilo v njihovem matičnem klubu zaradi močne konkurence morda težje dosegljivo.

Liga narodov UEFA je mednarodno nogometno tekmovanje za moške članske reprezentance članic Evropske nogometne zveze (UEFA). Uvedena je bila leta 2018 kot nadomestilo za prijateljske tekme, z namenom, da bi bile mednarodne reprezentančne tekme bolj tekmovalne in zanimive. Reprezentance so razdeljene v različne lige glede na svojo kakovost, sistem pa vključuje napredovanja in izpade med ligami, kar zagotavlja, da se ekipe merijo s sebi enakimi nasprotniki.

Izraz se nanaša na pravilo FIFA o upravičenosti igralcev za nastopanje za določeno državno reprezentanco. Ko nogometaš, ki ima dvojno državljanstvo ali možnost izbire med več državami, odigra določeno število uradnih tekmovalnih tekem (vključno s kvalifikacijami ali zaključnimi turnirji) za člansko reprezentanco ene države, postane trajno vezan na to reprezentanco. Po tem nastopu igralec ne more več zamenjati reprezentančnega dresa in nastopati za drugo državo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI4

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Orisei1
16. 09. 2026 12.56
Kaj pa če ga vpokliče in da v igro za vsaj 2 minuti? Tako se zasigura, da ne bo nikoli mogel igrati za kako drugo?
Odgovori
+3
3 0
boslo
16. 09. 2026 13.05
Da
Odgovori
0 0
hojladri123
16. 09. 2026 12.31
KAj bi ga stalo če bi ga vpoklical že sedaj in bi se pripravljal skupaj s fanti?
Odgovori
+4
4 0
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