Luka Zahović: Ronaldo igra nek drug šport kot mi navadni smrtniki

Luka Zahovićse je po lanskem drugem slovesu od Maribora že povsem ustalil v poljskem Szczecinu. V pristaniškem mestu je na zadnjih osmih tekmah dosegel vse svoje dosedanje tri zadetke, s katerimi je Pogonu pomagal do vodilnega položaja na lestvici, kjer ima s soigralci trenutno dve točki naskoka pred varšavsko Legio.

"Odlično, odlično. Tukaj je 'fajn', dobro nam gre, dobri rezultati. Družina je z mano, dobro nam gre, tako da je vse super. Imamo dobro ekipo in dobrega trenerja. Vesel sem, da sem del enega ambicioznega projekta. Vse je odlično in upam, da se bo tako tudi nadaljevalo,"je našemu Tadeju Vidrihu zaupal Zahović.

Fantom v Mariboru ni lahko

Nekaj besed je namenil tudi "svojemu" Mariboru, pri katerem na uvodu v spomladanski del sezone stanje sicer ni najbolj rožnato. Zahović med razlogi za slabše predstave omenja tudi številne okužbe z novim koronavirusom, ki so močno skazile priprave ekipe trenerja Maura Camoranesija v Turčiji.

"Govoril sem s fanti, ni jim lahko, a mislim, da ko bo prišla kondicija, bo prišel tudi rezultat,"meni Luka Zahović, čigar oče Zlatko je bil seveda dolga leta uspešen športni direktor kluba izpod Kalvarije.

Velik pečat je Zlatko Zahovićpustil tudi kot nogometaš na Portugalskem, kjer je nosil drese Vitorie Guimaraesa, Porta in Benfice. Danes 25-letni Luka se je rodil v Guimaraesu, tik pred očetovo selitvijo k Portu, ki ga seveda zelo ceni.

Ponosen na to, da je Ronaldov sodržavljan

"Porto je ekstremno velik klub. Jasno je, da je Juve v tej tekmi favorit, a klubi, kot je Porto, ki imajo zmagovalno mentaliteto, jih definitivno ne gre kar tako odpisati,"se je Luka Zahović ozrl proti sredinemu obračunu "zmajev" z Juventusom v osmini finala Lige prvakov. "So zelo čvrsta, kompaktna ekipa, ogromno predložkov, zelo fizični so, dva visoka napadalca ... Tako da bo zelo zanimivo. Je pa Juve definitivno favorit,"je dodal.

Zahović se je nogometne abecede nato učil pri velikem Portovem tekmecu, lizbonski Benfici, kljub temu pa kot velika večina Portugalcev (tudi sam ima portugalsko državljanstvo) časti Juventusovega zvezdnika Cristiana Ronalda. Kapetan portugalske izbrane vrste, produkt šole lizbonskega Sportinga, bo na Dragau pod posebnim drobnogledom.

"Vsi ga občudujejo. Jasno, jaz, ki sem malce bolj povezan s portugalsko kulturo, ga toliko bolj, oziroma ga lahko občudujem še iz nekega drugega vidika,"je še povedal Zahović."Ponosen sem, da sem njegov sodržavljan, da sem bil v tem času del tega istega športa, v katerem je tudi on. Želim mu vse najboljše in sem njegov velik navijač. To, kar igra on, je nek drug šport, kot ga igramo mi navadni smrtniki."