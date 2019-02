Lukaku prepušča vlogo favorita Parižanom: So kandidati za naslov

Evropski obračun Manchester Uniteda in Paris Saint-Germaina si boste lahko v torek, 12. februarja, ogledali na Kanalu A in VOYO. Tekma se začne ob 21. uri.

Začasni trener Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaer je po tem, ko je zamenjal Joseja Mourinha , "rdeče vrage" popeljal do skoraj brezhibnega izkupička v prvih desetih tekmah od povratka na Old Trafford. Pod Norvežanom je United povsem ujel priključek z najbližjimi zasledovalci vodilnih Liverpoola in Manchester Cityja na lestvici Premier League in dobil devet od desetih tekem v vseh tekmovanjih.

Igralci z veliko talenta, dober trener, dobri navijači in lastniki ...

"Prišli bomo pripravljeni in bomo videli, kaj se zgodi na igrišču," je za Canal+ dejal Lukaku. "Vemo, da bomo igrali proti ekipi, ki je po mojem mnenju ena od favoritinj v tem tekmovanju. Poglejte samo njihovo ekipo: tu so igralci z veliko talenta in dobrim trenerjem, dobrimi navijači in lastniki, ki imajo velike načrte za svoj klub. Tekma bo težka."

Lukaku bi lahko za tekmo v Manchestru, ki bo na sporedu naslednji torek (prenos na Kanalu A inVOYO), tudi obsedel na klopi. Solskjaer namreč veliko pogosteje kot njegov predhodnik Mourinho v konici napada zaupa mlademu Marcusu Rashfordu, toda Lukaku, vsaj zaenkrat, ostaja poln hvale na račun trenerja, ki je tako hitro tako močno vplival na potek sezone.

Silva: Solskjaer je domov najbrž odšel zadovoljen

"Drugače je, veliko bolj pozitivno. Ljudje se veliko več smejijo. Zdaj nam gre zelo dobro. Tako moramo nadaljevati, to moramo izkoristiti," je dodal Lukaku. "Tekmovalni duh je začel vreti na plan pri vseh igralcih. Tako je že na treningih, ko imamo majhne tekme, šest proti šestim ali osem proti osmim. Takrat lahko vidite, da se ljudje želijo dokazati trenerju in izkoristiti svojo priložnost. Ko pride dan tekme, se vsak igralec želi dokazati, a najpomembnejša reč je, da mora ekipa zmagati. To nas bo pomagalo vrniti tja, kjer bi morali biti."

Solskjaer je po nedeljski ligaški zmagi nad Leicester Cityjem (1:0) odhitel v Lyon, kjer je lahko videl poraz Parižanov brez poškodovanega prvega zvezdnika Neymarja (1:2). Že zdaj je jasno, da Brazilec soigralcem ne bo mogel pomagati vsaj do četrtfinala, če bo PSG do tja seveda prišel.

"Proti Manchestru bo velik spopad," je za L'Equipe napovedal branilec francoskih prvakov Thiago Silva."Morali bomo biti 110-odstotni, če jih bomo želeli premagati. Solskjaer je domov najbrž odšel zadovoljen, saj nismo igrali dobro,"se je Brazilec še dotaknil šele tretjega poraza v vseh tekmovanjih (in prvega ligaškega) v tekoči sezoni.

