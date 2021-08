Lukaku uradno Chelseajev

Romelu Lukaku je poklicno nogometno pot začel pri Anderlechtu. Avgusta 2011 se je prvič znašel pri Chelseaju, a takrat ni pustil posebnega vtisa. Odtlej je igral še za West Brom, Everton, Manchester United in nazadnje od poletja 2019 za Inter. Pod vodstvom Antonia Conteja je ta 28-letni in 190 cm visoki napadalec blestel in na 95 tekmah prispeval 64 zadetkov.