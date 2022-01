Lukaku skesan: Prejmite moje opravičilo, ravnal sem napak

Belgijski napadalec Romelu Lukaku je po prestopu iz Interja k Chelseaju v začetnem obdobju nove ere pri Londončanih blestel na vsakem koraku. Od prve tekme je pridno zabijal in Chelsea je tudi po njegovi zaslugi na startu v sezono zabeležil nekaj zmag ravno po njegovih golih. Idila je bila kratkega daha, prišle so poškodbe, rehabilitacija in počasno vračanje v staro strelsko formo. Kazalo je, da so Belgijcu na Stamford Bridgeu šteti dnevi, govorilo se je o prestopu k mestnemu rivalu Tottenhamu, nato pa preobrat. Lukaku se je pokesal, opravičil za svoje ravnanje in sedaj s polnimi pljuči spet diha enotno z ekipo in trenerjem Thomasom Tuchlom. Do naslednjega incidenta?

Romelu Lukaku je poleti za 115 milijonov evrov iz milanskega Interja prišel k londonskemu Chelseaju in začel novo poglavje na Stamford Bridgeu, kjer je v preteklosti že nastopil.

Romelu Lukaku se je sicer avgusta 2011 prvič znašel pri Chelseaju, a takrat ni pustil posebnega vtisa. Odtlej je igral še za West Brom, Everton, Manchester United in nazadnje od poletja 2019 za Inter. Pod vodstvom Antonia Conteja je blestel in na 95 tekmah prispeval 64 zadetkov.

Sledila so številne posoje, a po sedmih letih, član Londončanov je že bil v letih 2011–2014, naj bi se v formi življenja spet podal osvojit srca Chelseajevih navijačev. Kazalo je odlično, Belgijec je pridno zabijal in Chelsea je tudi z njegovo pomočjo zmagoval. Londončani so tudi po njegovi odsotnosti zaradi poškodb ostali na zmagovitem tiru, Lukaku pa se je neuspešno vračal v staro strelsko formo. Sledili so nepremišljene poteze, nekatere manj premišljene izjave in Belgijec je prišel v nemilost trenerja Thomasa Tuchla in navijačev, deloma tudi slačilnice. Vse do te mere, da je tudi sam z objavo na spletu sporočil, da se v modrem dresu ne vidi več in objokoval svojo odločitev o odhodu iz Interja.

Romelu Lukaku je sezono odlično odprl, po poškodbi gležnja pa je šlo vse navzdol ...

Zdelo se je, da so Belgijčevi dnevi na Stamford Bridgeu šteti, pisalo in govorilo se je o njegovem odhodu k mestnemu rivalu Tottenhamu oziroma povratku v Inter, nato pa je vendarle sledil preobrat. "Po daljšem sestanku s trenerjem, ko sta si akterja v obraz povedala vse, kar sta si imela, je sledil obrat v zgodbi in Lukaku je spet z glavo in telesom v slačilnici Chelseaja. Vsaj tako trdi," pišejo otoški mediji in potrjujejo, da je Romelu Lukaju z objavami na medmrežju dal vedeti, da je bila vse skupaj njegov neumnost in velika napaka, ki jo nadvse objokuje. "Zelo mi je žal. Če bi bilo možno, bi stvari popravil za nazaj. A ne gre. Lahko pa se vsem skupaj opravičim. Neumno in nepremišljeno sem ravnal, nekatere izjave pa so bile v afektu. Prosim, če sprejmete moje opravičilo. Iskren sem," se je za uradno klubsko spletno stran pokesal 28-letni Belgijec, ki je sezono v modrem fantastično odprl in na prvih treh tekmah trikrat meril v polno, nato pa je prišla poškodba gležnja, ki jo je na začetku novembra utrpel na tekmi Lige prvakov proti Malmöju in vse je šlo le še navzdol. "V življenju so vzponi in padci. Jaz sem v tej sezoni povratka na Stamford Bridge doživel že oboje. Hvala soigralcem in tudi navijačem, da so mi stali ob strani. Brez njih bi mi huda predla. Gremo naprej, v nove Chelseajeve zmage," je skušal zapreti grenko plat kariere Lukaku.

Thomas Tuchel in Romelu Lukaku

"Verjamem, da so mnogi med vami, ki se spominjate besed, ki sem jih znal večkrat izpostaviti. Igranje za Chelsea so bile moje otroške sanje in dobro veste, kakšen odnos imam z vami navijači, pa tudi s klubom. Nikoli si ne bi želel škodovati nekomu in nečemu, ki mi je pri srcu," je bil že malce preveč "pocukran" Lukaku, ki se zaveda, da bo pot do navijaških src, pa tudi do zaupanja Chelseajevega strokovnega štaba, odslej bolj zahtevna ...

Belgijec je poleti podpisal petletno pogodbo, ki mu bo letno navrgla od 12 do 13 milijonov evrov neto, s čimer je (bo) najbolje plačani igralec modrih iz Londona.