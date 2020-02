Lyon presenetil Juventus in prišel do izjemno pomembne zmage

Moštvi sta se pred tem v Ligi prvakov pomerili že štirikrat. Trikrat je slavil Juventus, enkrat pa se je srečanje končalo z 1:1. Lyon je iskal prvi preboj v četrtino finala po sezoni 2009/2010, v zadnjih treh poskusih pa je vselej izpadel v tej fazi tekmovanja. Na drugi strani je Juventusu od sezone 2015/2016 vselej uspel preboj med najboljših osem.

Prvo veliko priložnost na tekmi smo videli v 21. minuti. Domači so imeli podajo iz kota, po kateri je do strela z glavo prišel Karl Toko Ekambi. Wojciech Szczesny je bil brez moči, a je staro damo rešila prečka. V 30. minuti je Matthijs de Ligt utrpel udarec, zaradi katerega je moral za nekaj minut zapustiti igrišče, številčno prednost pa so domači znali izkoristiti. V 31. minuti je Houssem Aouarpo odličnem prodoru poslal polvisoko žogo v osrčje kazenskega prostora, kjer jo je pričakal dobro postavljeni Lucas Tousart, ki je z natančnim zaključkom postavil piko na i odlični ekipni akciji. Pričakovati je bilo, da se bodo nogometaši Juventusa po prejetem golu prebudili, a do tega ni prišlo. V 38. minuti je Juan Cuadrado v lastnem kazenskem prostoru igral z roko, a se sodnikJesus Gil Manzanopo posvetu z VAR-om pravilno ni odločil za najstrožjo kazen. Toko Ekambi je imel do konca prvega dela še dve lepi priložnosti, a je dvakrat sprožil čez Juvetova vrata. Tik pred koncem je imel Cristiano Ronaldoiz ugodnega položaja prosti strel, ki pa je končal v živem zidu domačih.

Prvo večjo priložnost v drugem polčasu smo videli šele v 69. podaji. Alex Sandro je podal ostro podajo v domači kazenski prostor, kjer jo je dočakalPablo Dybala, a je Argentinčev strel za malenkost zgrešil cilj. Tik za tem je Juana Cuadrada zamenjal Gonzalo Higuain, s čimer je Maurizio Sarrijasno nakazal, da gre po zadetek za vsaj izenačenje. A pritisk Torinčanov je bil v nadaljevanju jalov, Danilo je v 75. minuti po napaki Maxwela Corneta poskusil z razdalje, a meril sila nenatančno. Nekoliko nevarnejši je bil strel Dybale štiri minute kasneje, ki pa prav tako ni obrodil sadov. Svojo priložnost je v 85. dočakal tudi rezervist Higuain, a tudi on je bil brez uspeha. Bunker Lyona, ki se je v drugem polčasu posvečal zgolj in samo obrambi, je zdržal vse do konca in Francozi imajo tako pred povratnim srečanjem sila ugodno izhodišče.