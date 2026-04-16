Madrid nad Vinčića z vso močjo: Šlo je za zgodovinsko napako

Bayern München - Real Madrid

Jasno je, da smo kljub sporni odločitvi Slavka Vinčića na Allianz Areni lahko spremljali pravi nogometni spektakel. Golijada, ki je ponudila sedem zadetkov in še mnogo ostale atraktivne nogometne akcije, se je končala z rezultatom 4:3 v prid domačega Bayerna. Nogometni svet pa dan po poslastici govori predvsem o kontroverzni izključitvi Eduarda Camavinge.

Francoz je prvi rumeni karton prejel v 78. minuti zaradi prekrška nad Jamalom Musialo, odločitev, s katero upravičeno niso imeli težav niti v vedno muhastem madridskem taboru. Duhove pa buri druga rumena kazen, ki je Camavingo doletela v 86. minuti in zaradi katere je posledično moral pod predčasno prho. 23-letni vezist je podrl Harryja Kana, nato pa zelo nepremišljeno vzel žogo in za nekaj sekund zavlačeval z igro. To je bilo dovolj, da mu je slovenski sodnik pokazal rumeni karton.

Pri galaktikih so bili, kot ničkolikokrat do zdaj, ogorčeni nad izključitvijo. Po tekmi so bili v mešani coni igralci belega baleta jasni s svojimi odzivi. "Vse skupaj je velika šala," je bil ciničen Jude Bellingham, "Popolnoma nepošteno," je dejal ogorčen Eder Militao, Camavinga pa se je mimo sedme sile sprehodil brez izrečene besede, kar tudi veliko pove. Že med tekmo je svoje nezadovoljstvo jasno izrazil Dani Carvajal, ki Bayernovega izenačujočega gola ni pripisal nezbranosti svojih soigralcev, temveč kar slovenskemu sodniku: "To se je zgodilo zaradi tvoje napake, to je tvoja krivda," mu je očital. Kaj pa o odločitvi Vinčića misli nogometni svet? Mnenja so, kot velikokrat, deljena. Za kanal CBS Sport je odločitev analizirala Christina Unkel, strokovnjakinja za nogometna pravila in nekdanja nogometna sodnica. Ta meni, da Vinčić ni imel druge možnosti, kot da izključi Camavingo: "Odločitev je bila pravilna. Gre za situacijo, ko igralca moraš kaznovati, čeprav tega zaradi vpliva na obračun ne želiš narediti. Gre za rumeni karton, v katerega te igralec prisili. Žogo je pograbil, zavlačeval igro, za konec pa žogo še vrgel."

Slavko Vinčić

Na družabnih omrežjih se je iz španske prestolnice po Mariborčanu vlilo ogromno gneva. Najbolj pogost očitek je, da je Slovenec "uničil odlično tekmo". V analizi za vedno pristranski madridski medij Marco je bil do Slovenca zelo kritičen nekdanji igralec belega baleta Jorge Valdano: "Izključitev je bila popolnoma nezaslužena. Kar se mene tiče, je sodnik storil dve napaki. Prvo, ker je sploh pokazal rumeni karton, drugo pa, ker ni vedel, da Camavinga že ima karton in zanj to pomeni izključitev." Roberto Gomez je v Marcini radijski oddaji pod vprašaj postavljal celo Vinčićevo državno pripadnost: "Sodnik je škodoval Realu. Zame je to zgodovinska napaka in kraja. Ali veste, katere narodnosti je Vinčić," s čimer je seveda namigoval na povezavo med sodnikom in predsednikom UEFE Aleksandrom Čeferinom. "Tako velike napake v življenju še nisem videl," "Camavinga ima žogo v rokah vsega tri sekunde, zaradi tega ga ne moreš izključiti," "Tekma je bila odlična, dokler se sodnik ni odločil, da jo uniči," so se še glasili odzivi iz madridskih medijev Marce in AS-a, ki se s svojimi izpadi nista ravno proslavila.

Bayern München - Real Madrid FOTO: Profimedia