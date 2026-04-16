Madrid nad Vinčića z vso močjo: Šlo je za zgodovinsko napako

München, 16. 04. 2026 17.19 pred 49 minutami 3 min branja 23

Avtor:
Lu.M
Slavko Vinčić in igralci Reala

V bavarski prestolnici sta domači Bayern in madridski Real postregla s pravo nogometno poslastico, ki so jo po infarktni končnici s 4:3 dobili Nemci. Tekma se je prelomila v 86. minuti, ko je slovenski sodnik Slavko Vinčić izključil Eduarda Camavingo, poteza, ki je sprožila plaz različnih reakcij nogometnega sveta na vseh mogočih kanalih. Trenutno so odzivi dokaj deljeni, za nekatere je slovenski delilec pravice z izključitvijo uničil spektakel, nekateri nogometni navdušenci pa menijo, da je Francoz prejel upravičen drugi rumeni karton. Predvsem razjarjeni so pričakovano v španski prestolnici.

Bayern München - Real Madrid
Bayern München - Real Madrid
FOTO: Profimedia

Jasno je, da smo kljub sporni odločitvi Slavka Vinčića na Allianz Areni lahko spremljali pravi nogometni spektakel. Golijada, ki je ponudila sedem zadetkov in še mnogo ostale atraktivne nogometne akcije, se je končala z rezultatom 4:3 v prid domačega Bayerna. Nogometni svet pa dan po poslastici govori predvsem o kontroverzni izključitvi Eduarda Camavinge.

Francoz je prvi rumeni karton prejel v 78. minuti zaradi prekrška nad Jamalom Musialo, odločitev, s katero upravičeno niso imeli težav niti v vedno muhastem madridskem taboru. Duhove pa buri druga rumena kazen, ki je Camavingo doletela v 86. minuti in zaradi katere je posledično moral pod predčasno prho. 23-letni vezist je podrl Harryja Kana, nato pa zelo nepremišljeno vzel žogo in za nekaj sekund zavlačeval z igro. To je bilo dovolj, da mu je slovenski sodnik pokazal rumeni karton.

For ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pri galaktikih so bili, kot ničkolikokrat do zdaj, ogorčeni nad izključitvijo. Po tekmi so bili v mešani coni igralci belega baleta jasni s svojimi odzivi. "Vse skupaj je velika šala," je bil ciničen Jude Bellingham, "Popolnoma nepošteno," je dejal ogorčen Eder Militao, Camavinga pa se je mimo sedme sile sprehodil brez izrečene besede, kar tudi veliko pove. Že med tekmo je svoje nezadovoljstvo jasno izrazil Dani Carvajal, ki Bayernovega izenačujočega gola ni pripisal nezbranosti svojih soigralcev, temveč kar slovenskemu sodniku: "To se je zgodilo zaradi tvoje napake, to je tvoja krivda," mu je očital.

Kaj pa o odločitvi Vinčića misli nogometni svet? Mnenja so, kot velikokrat, deljena. Za kanal CBS Sport je odločitev analizirala Christina Unkel, strokovnjakinja za nogometna pravila in nekdanja nogometna sodnica. Ta meni, da Vinčić ni imel druge možnosti, kot da izključi Camavingo: "Odločitev je bila pravilna. Gre za situacijo, ko igralca moraš kaznovati, čeprav tega zaradi vpliva na obračun ne želiš narediti. Gre za rumeni karton, v katerega te igralec prisili. Žogo je pograbil, zavlačeval igro, za konec pa žogo še vrgel."

Slavko Vinčić
Slavko Vinčić
FOTO: Profimedia

Na družabnih omrežjih se je iz španske prestolnice po Mariborčanu vlilo ogromno gneva. Najbolj pogost očitek je, da je Slovenec "uničil odlično tekmo". V analizi za vedno pristranski madridski medij Marco je bil do Slovenca zelo kritičen nekdanji igralec belega baleta Jorge Valdano: "Izključitev je bila popolnoma nezaslužena. Kar se mene tiče, je sodnik storil dve napaki. Prvo, ker je sploh pokazal rumeni karton, drugo pa, ker ni vedel, da Camavinga že ima karton in zanj to pomeni izključitev."

Roberto Gomez je v Marcini radijski oddaji pod vprašaj postavljal celo Vinčićevo državno pripadnost: "Sodnik je škodoval Realu. Zame je to zgodovinska napaka in kraja. Ali veste, katere narodnosti je Vinčić," s čimer je seveda namigoval na povezavo med sodnikom in predsednikom UEFE Aleksandrom Čeferinom. "Tako velike napake v življenju še nisem videl," "Camavinga ima žogo v rokah vsega tri sekunde, zaradi tega ga ne moreš izključiti," "Tekma je bila odlična, dokler se sodnik ni odločil, da jo uniči," so se še glasili odzivi iz madridskih medijev Marce in AS-a, ki se s svojimi izpadi nista ravno proslavila.

Bayern München - Real Madrid
Bayern München - Real Madrid
FOTO: Profimedia

Veliko bolj veseli in naslajujoči so bili seveda v Kataloniji. Pri Sportu so zapisali, da je dal Vinčić Realu "okusiti lastno zdravilo." Podobnega mnenja je bil tudi angleški zvezdnik Kane, ki ne želi, da debata glede izključitve preglasi odlično Bayernovo predstavo: "Na tak način izločiti Real je neverjetno. Mnenje glede sodnika? Pri belem baletu nimajo veliko za govoriti, celotno srečanje so šle odločitve njim v prid."

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

G. Papež
16. 04. 2026 18.08
Po pravilih je dobil dva rumena kartona zato je bil izključen. Oba kartona sta bila korektna in ne razumem v čem je problem. Pa ne navijam ne za ene ne za druge.
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
16. 04. 2026 18.05
pravilno dosojen rumeni karton za prekršek in odnašanje žoge stran..da je pa imel že enega pa je njegov poblem..posledicno rdeči
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
16. 04. 2026 18.07
pa govorimo o tadnjih 4minutah igre..bayern je že tako uničil skpzi dve tekmi..obe dobil in zasluženo napreduje..morda celo do naslova
G. Papež
16. 04. 2026 18.04
Real ni vajen sojenja po pravilih igre.
Luigi Taveri II.
16. 04. 2026 18.02
Čeferin se je Perezu maščeval s poštenim sojenjem
Kriss slo
16. 04. 2026 18.01
govor je o situaciji za 2. rumeni karton,ki ne bi smel biti..vi pa o sodniskih krajah iz preteklosti..neverjetno kako je slovencek takoj uzaljen ,ko se mu nekaj ocita..nevrjetn manjvrednostni kompleks...skos iskanje nekih izgovorov...bodisi so krivi trenerji,ali sodniki ali ekonom na koncu najdete se predsednike zvez...samo tisti niso krivi ,ki so dejansko na igriscu..ta nas kompleks je neverjetn..ce pogledas povprecnega janeza..ima samozavest??seveda da ne..od tod vse izvira..vse
RUBEŽ
16. 04. 2026 17.56
Res je bil Vinčič en najslabših na igrišču. Ampak na rezultat ni bplival. V prvem polčasu v enem napadu dve roki za penal Bayerna, nič. Prekršek nad Stanišičem nič, na nasprotni strani izmišljen prekršek za baletke in iz tega gol. Tako da, tišina prosim.
Tormentor
16. 04. 2026 17.49
zgodovinsko je blo prvič da sodniko niso popuščali RM
Petarda10
16. 04. 2026 17.46
Jok in stok, pa 2 gola jim je podaril
Boti
16. 04. 2026 17.45
zato pa smo tam k smo
Hames
16. 04. 2026 17.43
Pa še nekaj…to da se sedaj omenja, da je igralec že imel karton in bi mu lahko pogledal skozi prste. Prosim lepo??? Rumen karton pomeni opozorilo: videl sem te, opozarjam te, gledam te, ena takšna poteza še in greš dol. Kakšno gledanje skozi prste neki? Mu je slučajno Vinčič dal v žoge roko in rekel naj zavlačuje? Camavinga je bil opozorjen z rumenim kartonom pa si je vseeno privoščil še eno neumnost. Krivda igralca- ne sodnika.
markan3
16. 04. 2026 17.47
👍
Kriss slo
16. 04. 2026 17.57
seveda tvoji tipicni slovenceljski subjektivni mozgani niso sposbni sptocesirat da se gre o fablu ,ki niti slucajno ni bil za rumeni..to je tipicen slovenceljski manjvrednostni kompleks ,ko se pocuti slovencek takoj uzaljenega ,ce se mu ocita napako..pa niti ne gre za slovenca ampak srba iz slovenije ce smo natancni..ker slovenceljska mentaliteta tezko prenasa tovrstne pritiske ,ko si sodnik na taki tekmi..
anonymus111
16. 04. 2026 18.08
ti slovenček pa nisi gledal nogometa z lastnimi očmi...
26250440
16. 04. 2026 17.41
O čem se mi sploh pogovarjamo.?..O čisti sodniški kraji v korist Reala v prvem polčasu in popolnoma upravičenem drugem rumenem kartonu Camavingi...Barabe pokvarjene bele spletkarske neotesane...
Hames
16. 04. 2026 17.40
Tolikokrat kot pa je Bayern bil oškodovan proti Realu je nerealno. Ronaldovi goli iz čistih ofsajd pozicij, ne dosojeni rdeči kartoni in potem z lahkoto dosojeni kartoni Bayernu…včeraj prvi polčas, nerealno kaj se spet Realu ni piskalo, da tega Viniciusa in njegovih umazanih potez sploh ne omenjam…Vinčič včeraj mogoče res ni imel srečanja pod kontrolo, ampak da se pritožuje Real nad eno samo odločitvijo, spregleda pa jih 10, ki so šla na tekmi njim v prid je noro. In navijači Bayerna smo na koncu vseeno dobili vsaj malo zadoščenja za vse pretekle neumnosti sodnikov na tekmah proti Realu.
Kolllerik
16. 04. 2026 17.38
V Barceloni na glavnem trgu baje že postavljajo bronasti kip Vinčiča v naravni velikosti... 😁👍
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
16. 04. 2026 17.40
in španski superpokal in špansko prvenstvo🤗🤗...medtem pa real 2leti že brez ene samcate lovorike
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
16. 04. 2026 17.37
hahahahah...navajeni so da jim vedno pogledajo skozi prste..da jim dosojajo 11m..da izkucujejo nasprotnike..da lahko brcajo nasprotnike..ja nas sodnik se ni pustil..očitno tudi ni dobil podkupnine od pereza kot ostali sodniki..pa saj so jim zadnjih 10let toliko v njihovo korist da se res vprasas kaj prekriva perez..rumeni karton pa vec kot zasluženo..če je pa to njegov drugi si je pa sam kriv!!!
Kolllerik
16. 04. 2026 17.34
Teta Karma je huda reč 👍
kritika1
16. 04. 2026 17.32
To je tako kot pri nas, pravila so jasna ampak? Ko bomo enkrat dojeli, da je prepovedan položaj tudi če gre za centimeter in da je to, kar je naredil Canavinga prekršekbza rumeni karton debate ni več.
Slovenska pomlad
16. 04. 2026 17.30
Ti so navajeni,da imajo kupljene sodnike.
NoriSušan
16. 04. 2026 17.25
Hahah napako so rekl. In pol mi jokamo nad sodniki. Kako vas tepe karma madridioti hahaha. A boli? Edina napaka je bla da niso dost plačal
