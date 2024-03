Rose: Če se bomo 'ustrašili' Bernabeua, nam bo trda predla

Nogometaši v Ligi prvakov so v torek, v prenosu na Kanalu A in VOYO ste spremljali obračun Bayerna in Lazia, začeli povratne dvoboje osmine finala. Sreda ponuja nov nogometni spektakel. V Madridu se bosta udarila Real in Leipzig. Pri Nemcih bosta za nastop na tekmi kandidirala Slovenca Benjamin Šeško in Kevin Kampl. Prvo tekmo so z 1:0 dobili Španci. Prenos na Kanalu A in VOYO. Z bogatim studijskim delom začnemo ob 20.30.

OGLAS

UEFA LP: Leipzig – Real Madrid FOTO: icon-expand

Tekmeca dvoboj na Santiagu Bernabeuu čakata v različnem razpoloženju.

Četrtfinalni obračuni bodo 9. in 10. ter 16. in 17. aprila, polfinale 30. aprila in 1. maja ter 7. in 8. maja, finale pa bo v Londonu na Wembleyju 1. junija.

Resda so, glede na prvo dejanje, v lepi (rezultatski) prednosti Španci, ki so po golu Brahima Diaza slavili z 1:0, a so na zadnji prvenstveni tekmi v Valencii po zaostanku z 0:2 le remizirali, ob tem pa je na Mestalli sledil še "tretji polčas", ko je rdeči karton zaradi ugovarjanja dobil Jude Bellingham, Real pa se je pritoževal, ker je glavni sodnik odpiskal konec med gostujočo akcijo, ki je celo prinesla zadetek, a po zadnjem sodniškem pisku ...

"Moramo povsem preusmeriti našo pozornost in koncentracijo. Zadnjih nekaj dni sem, oziroma smo se, ukvarjali le s tem, da tekma v Valencii ne bi pustila kakšnih posledic. Na nekatere stvari pač nimamo vpliva in treba je to čim preje sprejeti. Zavedamo pa se, da nas čaka zahteven obračun z Leipzigom," je za madridski AS razpredal trener galaktikov Carlo Ancelotti.



Rose: Če se bomo ustrašili Bernabeua, bomo prejeli 'porcijo'



Leipzig je na generalki pred spopadom v španski prestolnici po preobratu s 4:1 v gosteh premagal Bochum, pri prvem zadetku je bil podajalec Benjamin Šeško, ki je iz igre odšel v 65. minuti, Kevin Kampl pa tokrat ni dobil priložnosti za igro.

Prihodnji teden bodo še tekme Arsenal - Porto (0:1), Barcelona - Napoli (1:1), Atletico Madrid (Jan Oblak) - Inter (1:0) ter Borussia Dortmund - PSV Eindhoven (1:1)

Leipzig trenutno zaseda peto mesto, s točko manj od dortmundske Borussie in mu v preostanku Bundeslige obeta krčevit boj v lov za Ligo prvakov v naslednji sezoni. "Težko je odmisliti stanje na tabeli v Bundesligi, toda najmanj na povratni tekmi v Madridu ne smemo razmišljati le o povratni tekmi Lige prvakov. Zavedamo se, da smo v zaostanku, toda glede na potek prve tekme, smo lahko optimisti, saj smo ugotovili, da se lahko merimo z galaktiki," je za Bild opazil trener rdečih bikov Marco Rose, ki pozdravlja kadrovsko situacijo, saj bo lahko računal prav na vse igralec.

Marco Rose FOTO: AP icon-expand

"Odlično smo trenirali pred obračunom v Madridu in prepričan sem, da smo dobro pripravljeni. Vemo pa, da bo Real dodatno motiviran po remiju v Valencii. Gotovo bodo imeli željo, da se predstavijo v najboljši možni luči. Iskati preboj v naslednji krog na Santiagu Bernabeuu, ob tem, da si za gol v zaostanku po prvem dejanju, je ena težjih nalog za vsak klub. Če bomo predčasno slekli hlače, če se bomo ustrašili Bernabeua, bomo prejeli "porcijo"," je bil v napovedi tekme v Madridu slikovit strateg Leipziga. "To, da gol v gosteh ne šteje dvojno, je vsekakor dobrodošlo dejstvo, ki nam vsaj malce olajšuje delo. Pričakujem, da Real ne bomo pritiskal od prve minute, saj za to nima potrebe. Gotov pa bodo želeli zmagati tudi povratno tekmo," se za Bild zaveda Marco Rose.



Izid, Liga prvakov, osmina finala, povratna tekmi:

Real Madrid - Leipzig /1:0*



* izid prve tekme