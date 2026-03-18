Atletico živi v prihodnosti? Napovedali tekmo z Barcelono

London, 18. 03. 2026 12.11 pred 29 minutami 1 min branja 10

Avtor:
A.M.
Atletico Madrid - Tottenham

Ekipa, ki pri Atletico Madridu skrbi za objave na družbenih omrežjih, si je privoščila veliko napako. Colchonerose danes čaka povratna tekma osmine finala Lige prvakov proti Tottenhamu, na Facebooku pa so že napovedali tekmo proti Barceloni, ki si preboja med osem najboljših prav tako še ni zagotovila.

Ob fotografiji, ki je še vedno objavljena na uradnem Facebook profilu španskega velikana, so zapisali "povratna tekma". V zgornjem levem kotu grafike so sicer prilepili grb Tottenhama, v sredini pa na veliko napisali, da bo njihov nasprotnik Barcelona.

Grafika Atletico Madrida pred tekmo proti Tottenhamu
Grafika Atletico Madrida pred tekmo proti Tottenhamu
FOTO: Atletico Madrid

Kot kaže, so nekateri v pisarnah Atletico Madrida z glavo že v četrtfinalu. Razumljivo, saj so na prvi tekmi Tottenham porazili s 5:2. Vse pa še ni odločeno, Bodo/Glimt je v torek dokazal, da je mogoče na povratnem obračunu zapraviti tudi prednost treh zadetkov.

Preberi še Vse na enem mestu: veliki preobrat Sportinga, PSG in Real suvereno naprej

V primeru, da se Atletico uvrsti v četrtfinale, ga tam čaka zmagovalec para Barcelona – Newcastle. Po grafiki sodeč, colchonerosi predvidevajo, da bo to katalonski velikan, ki pa se bo moral pred domačimi navijači za napredovanje še pošteno namučiti. Prva tekma na Otoku se je namreč končala z rezultatom 1:1.

Nad objavo Atletica so presenečeni tudi navijači kluba. "To bo četrtfinale. Admin živi v prihodnosti," je zapisal eden od njih, drug pa dodal, da ni vedel, da igrajo proti Barci.

nogomet liga prvakov atletico madrid tottenham barcelona

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Jevgenij Suhov
18. 03. 2026 12.39
🪼, pa kak si ti n3um3n…
Odgovori
+1
1 0
Kolllerik
18. 03. 2026 12.38
No, lepo da so optimisti. Samo da jaz bi najprej počakal še na danes zvečer 👍
Odgovori
0 0
golobnadob
18. 03. 2026 12.23
Gorivo gre full gor drug teden.
Odgovori
+0
1 1
Kolllerik
18. 03. 2026 12.39
Lohk se samo zahvališ vašemu trumpu
Odgovori
0 0
annonymo95
18. 03. 2026 12.17
Kripl spet prvi joka in cvili pod clankom barcelone hahahahaha kaksna obsedenost vecnega obozevalca barcelone
Odgovori
-6
2 8
trol3
18. 03. 2026 12.24
Ampak ma realno prav, penal so piskal 30 sekund po koncu podaljška
Odgovori
-1
1 2
annonymo95
18. 03. 2026 12.29
20 sekund po koncu podaljska, kjer je bila vmes se menjava newcastla, za katero so porabli 40 sekund, in zavlacevanje, prosim ne komentirat, ce ne poznas pravil nogometa.
Odgovori
+3
3 0
cripstoned
18. 03. 2026 12.14
Atleti pac vedo da bodo tudi danes imeli uefalonci sodnisko pomoc...ze na 1.tekmi uefalone z newcastlom so sodniki senkali rumena kartona ferminu in yamalu zaradi katerih danes ne bi smela sploh igrati..nato pa se podarjen penal v podaljsku podaljska...tudi danes pricakujem izdatno sodnisko pomoc v korist UEFALONE ker drugace pac ne gre...je pa jasno da niti atletiko niti uefalona ne bosta videla finala..
Odgovori
+5
8 3
annonymo95
18. 03. 2026 12.18
Kaj te muči to da yamal igra, ce pravis da je precenjen?
Odgovori
-6
2 8
Clovek
18. 03. 2026 12.30
Podaljsek podaljska? 20 sekund cez 4 minute + menjave in karton?? Pa kje ti zivis? Poglej tekmo reala proti rayu, je zate tudi tisto bil penal v podaljsku podaljska?? najbrz ne ker je tako ustrezalo Realu. Po tvojih kriterijih Real zivi od sodnikov, ampak je vec kot ocitno, da imas razlicne kriterije za barco in real.
Odgovori
+3
3 0
