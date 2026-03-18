Atletico živi v prihodnosti? Napovedali tekmo z Barcelono

Ob fotografiji, ki je še vedno objavljena na uradnem Facebook profilu španskega velikana, so zapisali "povratna tekma". V zgornjem levem kotu grafike so sicer prilepili grb Tottenhama, v sredini pa na veliko napisali, da bo njihov nasprotnik Barcelona.

Kot kaže, so nekateri v pisarnah Atletico Madrida z glavo že v četrtfinalu. Razumljivo, saj so na prvi tekmi Tottenham porazili s 5:2. Vse pa še ni odločeno, Bodo/Glimt je v torek dokazal, da je mogoče na povratnem obračunu zapraviti tudi prednost treh zadetkov.

V primeru, da se Atletico uvrsti v četrtfinale, ga tam čaka zmagovalec para Barcelona – Newcastle. Po grafiki sodeč, colchonerosi predvidevajo, da bo to katalonski velikan, ki pa se bo moral pred domačimi navijači za napredovanje še pošteno namučiti. Prva tekma na Otoku se je namreč končala z rezultatom 1:1.

Nad objavo Atletica so presenečeni tudi navijači kluba. "To bo četrtfinale. Admin živi v prihodnosti," je zapisal eden od njih, drug pa dodal, da ni vedel, da igrajo proti Barci.