Madridisti sanjajo o Zidanovih časih: vse se je začelo ravno v Rimu

Španski mediji so se danes spomnili, kje se je več kot uspešna Zidanova era, v kateri je Real osvojil tri zaporedne naslove Lige prvakov, začela. "Rim: tam se je rodil Madrid, ki je osvojil tri zaporedne Lige prvakov," so zapisali pri španskem AS-u. "Zidanova era se je začela z zmago 2:0 na stadionu Olimpico. Od takrat je Francoz na klopi Reala izgubil le tri tekme (v Ligi prvakov, op. p.) in poskrbel za enajsti, dvanajsti in trinajsti naslov Reala," so še zapisali. Zidane je sicer galaktike prevzel januarja 2016, prva tekme Lige prvakov pa je bila prav v Večnem mestu, in sicer 17. februarja 2016.

Real sicer še vedno ostaja v boju za celo četrto zaporedno lovoriko v Ligi prvakov, a glede na vse težave v dosedanjem poteku sezone, se to zdi kar mali čudež. Pa vendarle galaktiki so bili za lovoriko skorajda odpisani tudi že v pretekli sezoni, a so v izločilnih bojih pokazali najboljši obraz.