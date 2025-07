Madueke za 55 milijonov evrov iz Chelseaja v Arsenal

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Noni Madueke je od lani odigral sedem tekem za angleško izbrano vrsto, v začetku svoje kariere pa je igral za nizozemski PSV Eindhoven. Od tam je leta 2023 za 28,5 milijona funtov oziroma 33 milijonov evrov odšel v Chelsea. Privrženci topničarjev so večkrat izrazili svoje nestrinjanje s prihodom Maduekeja. Po njihovem mnenju gre za potraten in nepotreben nakup, v peticiji zoper njegov prihoda pa so zbrali 5000 podpisov.