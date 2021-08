Šeško z magičnim evropskim večerom Keku olajšal izbiro

Že v četrti minuti srečanja na Danskem je Benjamina Šeška z visoko podajo lepo našel Mohamed Camara. Veliki slovenski up si je visoko žogo lepo sprejel na prsi in nato z močnim ter predvsem dovolj natančnim zaključkom v slogu največjih mojstrov matiral nemočnega Madsa Hermansena za 0:1. Prav vratar domačih je bil šest minut kasneje tragični junak, ko je Brondby poskušal z izgradnjo nove akcije. 21-letnik je namreč žogo podal naravnost na Šeška, ta je za trenutek počakal in nato ob ravno pravem momentu s podajo zaposlil Brendena Aaronsona, ki mu ni bilo težko poskrbeti za 0:2.

Sredi drugega polčasa je izid sicer znižal Andreas Maxso, a je vse do konca ostalo pri 1:2. To je bila za bike še druga zmaga z identičnim izidom, s čimer so si zagotovili napredovanje v skupinski del Lige prvakov. Benjamin Šeško je igrišče zapustil v 71. minuti.