Sinje-modri preobrat v zadnjih minutah tekme

Guardiola se je s Schalkejem večkrat srečal še v času, ko je sedel na trenerskem stolčku münchenskega Bayerna, njegovi varovanci pa so kar sedemnajstkrat zatresli mrežo Schalkeja. Tudi tokrat je katalonski strokovnjak v tekmo krenil napadalno. Že v 7. minuti so njegovi varovanci zapretili domačim vratom, z glavo je poskušal Aguero, a se je Ralf Fahrmann izkazal s požrtvovalno obrambo in žogo odbil v kot.

V 18. minuti so sinje-modri premoč na zelenici le kronali z zadetkom. Podajo domačega vratarja je pred vrati prestregel David Silva, z njo zaposlil Aguera, ki je ni imel težkega dela, z bližine je zadel še tretjič v tej sezoni Lige prvakov. Sodnik je zadetek preveril tudi s pomočjo VAR tehnologije in potrdil vodstvo Cityja. Dvajset minut kasneje se je sreča gostov obrnila. V kazenskem prostoru je z roko posredoval Nicolas Otamendi, delivec pravice Carlos Del Cerro pa je ob pomoči VAR pokazal na belo točko. Nabil Bentaleb je premagalEdersona in poskrbel za eksplozijo na Veltins Areni. V 43. minuti se je španski sodnik znova zanesel na pomoč video tehnologije.Fernandinho je v kazenskem prostoru naredil prekršek in Španec je še drugič v prvem polčasu pokazal na enajstmetrovko. Pred Edersona je znova stopil Bentaleb, žoga pa je še drugič končala v Cityjevi mreži.