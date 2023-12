Tekmeca sta imela zelo slabo popotnico pred obračunom na Old Traffoprdu. Tako Bayern kot domači Manchester United sta pretrpela zaušnico v domačem prvenstvu, Bayern je izgubil z Eintrachtom (1:5), Manchester United pa doma proti Bournemouthu (0:3). Za razliko do rdečih vragov pa je imel bavarski ponos že pred šestim krogom skupinskega dela LP zagotovljen preboj v izločilne boje. Še več, Bavarci so si prvo mesto v skupini zagotovili že dve tekmi pred koncem. Navkljub dejstvu, da tekma za goste ni imela večjega rezultatskega pomena, pa so Bavarci v obračun krenili ambiciozno in napadalno usmerjeno ter dali vedeti gostiteljem, da predčasno slačenje hlač ne pride v poštev. Tudi vragi so začeli podjetno, še najbolj je bil aktiven Brazilec Anthony, na drugi strani pa je prvi strel v okvir vrat sprožil Anglež na začasnem delu v bavarski prestolnici Harry Kane.

Izid, Liga prvakov, 6. krog:

skupina A:

Manchester United - Bayern München 0:0*

Man. United: Onana, Shaw, Maguire, Varane, Dalot, McTominay, Amrabat, Antony, Fernandes, Garnacho, Hojlund.

Bayern: Neuer, Davies, Kim, Upamecano, Mazraoui, Kimmich, Goretzka, Musiala, Coman, Sane, Kane.