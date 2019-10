Iličić z dvignjeno glavo iz Manchestra: O izvajalcu je odločil trener

Ko je Josip Iličić ob kapetanu Manchester Cityja , Brazilcu Fernandinhu , padel in svoji Atalanti priigral najstrožjo kazen, je srčni utrip slovenskih ljubiteljev nogometa poskočil. Toda žoge za udarec z enajstih metrov ni vzel Kranjčan, temveč Ukrajinec Ruslan Malinovskji , ki je zanesljivo ukanil Edersona Moraesa za šok na stadionu City of Manchester.

'Moramo ohraniti pozitivne reči'

"Po mojem mnenju smo bili v drugem polčasu dobri, igrali smo proti močni ekipi, katere igralci so vredni veliko denarja," je za Mediaset takoj po tekmi povedal Iličić. "Zapravili so sicer tudi nekaj priložnosti, mi pa moramo ohraniti pozitivne reči, ki so nam uspele. Igrati na teh igriščih je lepo. Liga prvakov je zelo raznoliko tekmovanje, dobro se počutim. Glede izvajalca pa je odločil 'mister' (trener, op. a.)," je še dodal Iličić.

Gasperini je na novinarski konferenci po tekmi prav tako poskušal ostati pozitiven, čeprav je s črno-modrimi v debitantski sezoni med evropsko elito zdaj zbral tri poraze na treh tekmah. Atalanta je najprej visoko klonila v Zagrebu proti Dinamu (0:4), nato v Milanu z zapravljeno enajstmetrovko Iličića dramatično v zadnjih minutah proti Šahtarju ter zdaj še v Manchestru.

Gasperini: Ujezila sta me prejeta gola

"Jasno je, da je rezultat težek, a videli smo tudi zelo dobre reči z našega vidika, ki jih lahko vzamemo za naprej pred naslednjimi tekmami v prvenstvu,"meni Gasperini, čigar ekipa tudi v tej sezoni navdušuje v Serie A.

"Morda bi lahko dlje držali odprt rezultat, ujezila sta me prejeta gola v tako kratkem času, še posebej pri enajstmetrovki. Lahko bi drugače dobili gol, ne pa tako. To je zapletlo rezultat in tekmo, v prostorih pa je City dokazal svojo kakovost. Moram pa reči, da raje igram tako, kot da bi se potegnil nazaj in jim prepustil sedemdesetodstotno posest žoge. S tem se niti malo ne izboljšaš. Četudi je rezultat težek, odhajamo s pozitivnimi rečmi,"je nadaljeval Gasperini.

Tehnika in hitrost na (pre)visoki ravni

Napovedal je še, da Atalanta svojega pristopa ne bo spreminjala niti za preostale tekme v skupini. V Milano prihajata tako še City kot Dinamo, medtem ko v minuli sezoni tretjo ekipo Apeninskega polotoka čaka še gostovanje v Ukrajini pri Šahtarju. Gasperini je tudi poglobljeno spregovoril o rečeh, ki ločijo Atlanto in City oziroma angleške prvake od (večine) italijanskih ekip.

"Igrali bomo do smrti, želimo si rezultata, a z igranjem naše igre. Tako bo na drugi tekmi (z Man. Cityjem, op. a.), na tekmi z Zagrebom ..."je dodal Gasperini. "Čakata nas dve domači tekmi. Nocoj smo naleteli na eno najmočnejših ekip na svetu. Če je City močnejši od Napolija in Juventusa? Težko je primerjati, gotovo so hitrejši. Toda Liga prvakov je zelo naključno tekmovanje v smislu, da marca pridejo najboljše ekipe, tekem je manj in so po sistemu doma ter v gosteh. Odvisno je od tega, kako in v kakšnih pogojih v te tekme prideš takrat. Ne zmaga vedno najmočnejši v tem trenutku. City je med kandidati (za naslov, op. a.), tako kot Juve in še par drugih,"še pravi Gasperini.

"Kaj City loči od italijanskih ekip? Raven tehnike in hitrosti je zelo visoka. Naše vrhunske ekipe, ko igrajo proti Cityju ... V prejšnji sezoni so angleške ekipe prišle do finala Lige prvakov in Lige Evropa, pa tam Cityja ni bilo. V tem trenutku imajo najboljše prvenstvo, o tem ni dvoma. Moramo priznati, da je njihova tehnična raven in raven hitrosti globalno gledano superiorna od naše. Izločili so španske, nemške, italijanske ekipe ... Letos pa bomo videli, a moči Premier League ne gre zanikati."

