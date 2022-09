'Haaland? Ker je bil član Borussie, se v napadu ne bo držal nazaj'

Erling Braut Haaland je v zadnjih letih pustil izjemen pečat v Dortmundu, svoje poslanstvo pa od te sezone nadaljuje na Otoku, in glej ga zlomka, igra kroglic na žrebu je odločila, da se bo visokorasli Norvežan že v drugem krogu rednega dela Lige prvakov srečal s svojim nekdanjim klubom in nekdanjimi soigralci. Ne glede na to, da bo Haaland igral proti "svojim", pa glede na svoje značajske karakteristike ne bo "varčeval" z močmi in z naboji proti rumeno-črnim, ki so na Otok dopotovali po lepi uvodni zmagi proti danskemu prvaku. "Vemo, kaj Haaland predstavlja za vsako ekipo in kakšna grožnja bo za naša vrata. Pričakujem, da se ne bo držal nazaj le zato, ker je bil nekoč član Borussie. Morda se ne bo posebej veselil morebitnih zadetkov, a verjemite, da bo dal vse od sebe, da zabije gol tudi svojemu nekdanjemu klubu," je prepričan kapetan črno-rumenih Marco Reus, ki sporoča, da Borussia na Etihadu ne bo predčasno slekla hlač oziroma izobesila bele zastave ... "Smo v dobri formi in po uvodni zmagi v Ligi prvakov tudi dovolj samozavestni, da imamo svoje načrte v Manchestru. Tekmec je favorit, a se bo moral za zmago še kako potruditi," sporoča izkušeni nekdanji dolgoletni član Elfa, ki bi se na Otoku zadovoljil tudi s točko. "Nam igrata dva rezultata, Cityju brez dvoma le zmaga. Če umirimo uvodni nalet, nam bodo delnice na Etihadu močno zrasle," pred sredinim spektaklom še pravi Reus.