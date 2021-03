Manchester City že v prvem polčasu rešil vse dvome in napredoval v četrtfinale

Oba gola sta padla že v prvem polčasu. Najprej je mrežo 'gostov' v Budimpešti zatresel Kevin de Bruyne v 12. minuti, nato pa je dobrih pet minut pozneje svoje dodal šeIlkay Gündogan. 2:0 je bil tudi končni izid obračuna, takšen izid je bil tudi na prvem medsebojnem spopadu na prvi tekmi v Budimpešti.

Manchester City, ki v domači Premier League prepričljivo vodi, se je tako suvereno prebil med osem najboljših ekip v Evropi. Manchester City je po zmagi 2:0 v Nemčiji vprašanje zmagovalca rešil v uvodnih dvajsetih minutah. Obe tekmi sta sicer zaradi strogih ukrepov na Otoku in v Nemčiji potekali v Budimpešti.

Žreb četrtfinalnih parov bo v petek ob 12. uri na sedežu Evropske nogometne zveze v švicarskem Nyonu. Prve tekme bodo 6. in 7. aprila, povratne pa 13. in 14. aprila. Polfinalne bo nato 27. in 28. aprila ter 4. in 5. maja, finale pa 29. maja v Istanbulu.

Liga prvakov, povratna tekma osmine finala Lige prvakov, Budimpešta:

Manchester City- Borussia Mönchengladbach 2:0 (2:0) /2:0/

De Bruyne 12., Gündogan 18.

/izid prve tekme/