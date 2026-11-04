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Liga prvakov

Manchester City do tesne zmage v Leipzigu

Leipzig, 04. 11. 2026 21.13 pred eno minuto 3 min branja 3

Avtor:
Luka Marinšek Aljoša Vekić
Leipzig - Manchester City

V obračunu 4. kroga skupinskega dela Lige prvakov so nogometaši Manchester Cityja na gostovanju pri Leipzigu dosegli zmago s 3:2. Odločilni zadetek je v 78. minuti dosegel kdo drug kot Erling Haaland in s tem priigral tretjo zmago za meščane v elitnem tekmovanju.

Leipzig pod vodstvom argentinskega trenerja Martina Demichelisa doma praktično ne pozna poraza. Nemško moštvo je dobilo zadnjih pet domačih tekem, od tega štiri v Bundesligi in eno v Ligi prvakov, in v tem obdobju ni prejelo niti zadetka. Ob tem je na zadnjih petih domačih tekmah zabilo kar 19 golov. 

Trener Leipziga je pred tekmo stavil predvsem na moč domačega igrišča, kjer njegovo moštvo letos deluje precej bolj prepričljivo kot na gostovanjih. Domači so zelo odločno krenili v obračun proti izrazitemu favoritu, ki v dosedanjem delu sezone deluje (zelo) prepričljivo. V 15. minuti je Antonio Nusa sprožil močan strel po sredini, ki ga je čuvaj mreže meščanov Gianluigi Donnarumma komajda ukrotil.

Ko je že kazalo, da bi domači nogometaši lahko kronali svojo odlično igro z vodilnim zadetkom, pa je na drugi strani Castella Lukeba podajo z leve strani nesrečno preusmeril v lastno mrežo za zaostanek Leipziga z 0:1. Nekdanji klub Erlinga Haalanda in Benjamina Šeška je do konca prvega dela igre nadaljeval s pogumno in kombinatorno igro, s katero je nemalokrat spravil favoriziranega tekmeca v kočljiv položaj. Izid ob polčasu je bil 0:1 za angleškega premierligaša.

Leipzig je še bolj silovito krenil v drugi polčas in že v 49. minuti izid izenačil na 1:1, potem ko je Riedle Baku zadel iz ostrega kota z desne strani. Italijanski čuvaj mreže v Cityjevih vratih Gianluigi Donnarumma se pri strelu ni izkazal, saj je bil povsem napačno postavljen, tako da je žogo v gol izpustil ob bližnji vratnici.

Sledilo je nekaj minut igre med obema kazenskima postoroma, preden so gostje iz sinjemodrega dela Manchestra znova prišli do vodstva. Tokrat je bil zanje z glavo natančen argentinski reprezentant Enzo Fernandez.

Veselje Angeležev je trajalo vsega tri minute. Antonio Nusa je prišel do žoge v osrčju kazenskega prostora tekmec in z natančnim strelom v levi spodnji kot Donnarummovih vrat zadel za vnovično izenačenje izida na 2:2.

Med 62. in 77. minuto se je srečanje povsem razživelo. Na obeh straneh smo videli nekaj lepih (pol)priložnosti, a je izid ostal izenačen. V 78. minuti pa se je med strelce za sinjemodre vpisal tudi Erling Haaland, ki je tako dosegel svoj 62. zadetek na 61. tekmi v elitni Ligi prvakov. David Raum bi lahko malce zatem spet poravnal izid, a je zadel prečko.

City je tako spretno in tudi srečno prišel do svoje tretje zmage v najelitnejšem klubskem tekmovanju na svetu, kar zadošča za trenutno sedmo mesto na lestvici, medtem ko je Leipzig po štirih odigranih tekmah v Ligi prvakov šele na 29. mestu (zmaga in trije porazi).

Liga prvakov, skupinski del, 4. krog, izid:
RB Leipzig - Manchester City 2:3 (0:1)
Lukeba 37./ag, Nusa 61.; Baku 49., Fernandez 58., Haaland 78.

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23.05

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23.04

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22.56

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22.54
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90'

Konec tekme!

S 3:2 so slavili nogometaši Manchester Cityja

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nogomet liga prvakov skupinski del leipzig manchester city

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KOMENTARJI3

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annonymo95
04. 11. 2026 21.36
Revezi hahahahaha chatgpt mojster mora komentirat tisto sr4nje od igre povsod. Enostavna zmaga hahahahahahaha kake streljaste mimo, skoraj kot vas potolcen klub
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0 0
Virtom
04. 11. 2026 20.54
Še ena taktična mojstrovina Murija, še en gol Mbappeja, še ena zmaga Reala in še en večer trplenja za varcelončke. Kakšne igre kaže Real to je neverjetno. NIKOLI se jih ne odpiše. Proti 16* in 37* in po novo zgodovinsko sezono Mbappeja!
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-3
0 3
BarcaHighFive
04. 11. 2026 21.04
ko si tk obupan da gres smetit to katastrofo od igre pod drug clanek🤣
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+2
2 0
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