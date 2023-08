Manchester City ali Sevilla? Na eni tekmi je vse mogoče

City je dobil vse štiri obračune – vključno z obema tekmama v skupinskem delu Lige prvakov v sezoni 2022/23. Od takrat so se Andaluzijci dvignili v formi, ko jih je marca letos prevzel Jose Luis Mendilibar , ki je med drugim s Sevillo premagal Cityjevega mestnega tekmeca United na poti do že sedmega naslova prvaka v Ligi Evropa.

" Pripravljeni smo, vemo, kaj nas čaka. Težko bi našli zahtevnejšega tekmeca, toda ne bomo se predali, " je za madridski AS pred dvobojem dejal strateg Andaluzijcev. "Srečni smo, da smo tu, da smo osvojili Ligo Evropa, posebej po vseh težkih trenutkih v sezoni. Naredili smo nekaj velikega in to lahko prinese dobre posledice za naš klub. Sedaj lahko uživamo sadove lanskega uspeha v Evropi. Obračun s Cityjem jemljemo kot nagrado," sporoča Mendilibar.

City, ki bo 40. klub v evropskem superpokalu in sedmi angleški po Liverpoolu, Chelseaju, Manchester Unitedu, Nottingham Forestu, Aston Villi in Arsenalu, bo sicer prvič igral evropski superpokal.

Sevilla je v finalu že sedmič, pri čemer je slavila le enkrat, leta 2006 je s 3:0 ugnala Barcelono. Zadnjih pet superpokalov pa je izgubila. "Gre za eno tekmo in vloga favorita ni tako definirana. Gre tudi za začetek sezone, zato je mogoče marsikaj. Sevilla je po prihodu Mendilibarja povsem druga ekipa. Ima rep in glavo in zna igrati na rezultat," je prepričan strateg sinjemodrih Pep Guardiola. "Gre za eno tekmo in povrhu je šele začetek sezone, zato bo marsikaj bolj nepredvidljivo in vloga favorita ni tako izrazita, čeprav ne bežimo od nje," je še dodal trener angleških prvakov.