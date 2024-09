Guardiola: 'Igrali smo veliko bolje kot v finalu, ničesar ne obžalujem'

V sredinem obračunu prvega kroga Lige prvakov ponovitev finala iz leta 2023 ni prinesla zmagovalca. Manchester City in Inter iz Milana sta igrala 0:0. Kljub temu, da niso dosegli zadetka, je bil trener domačih Pep Guardiola zadovoljen s predstavo svojih varovancev. Že danes pa nas čaka nov spopad velikanov,. Tokrat s slovenskih pridihom, saj bomo od 20.30 naprej na Kanalu A in VOYO prenašali obračun Atletico Madrida Jana Oblaka in Leipziga Benjamina Šeška in Kevina Kampla.

OGLAS

City je 10. junija lani za evropski naslov premagal Inter z 1:0. Tokrat kljub nekaterim priložnostim ekipi nista zatresli mreže. City je sicer dominiral, Inter pa je svoje priložnosti iskal v protinapadih. Najlepšo priložnost na tekmi je imel za domače angleški vezist Phil Foden, ki je v 69. minuti iz neposredne bližine streljal naravnost v vratarja Yanna Sommerja. Trener Cityja Pep Guardiola je po tekmi dejal, da je z remijem zadovoljen, saj se je dobro zavedal, s kako kakovostnim moštvom so se merili njegovi varovanci. "Soočili smo se z zelo, zelo zahtevnim moštvom, italijanskimi šampioni. So fizično zelo močno moštvo, ki je dobro na vseh položajih. Zelo sem zadovoljen z našo igro. Oni so mojstri obrambe globoko na svoji polovici. Neverjetno dobro si pomagajo in ne moreš pričakovati, da boš ustvaril veliko priložnosti. Nam jih je vendarle uspelo nekaj," je po tekmi, na kateri ni padel zadetek, dejal katalonski strateg.

Pep Guardiola in trener Interja Simone Inzaghi FOTO: AP icon-expand

Spomnil se je tudi zadnjega obračuna med moštvoma in tokratno predstavo svojih igralcev primerjal z lansko v Carigradu. "Igrali smo veliko bolje kot v finalu Lige prvakov (zmaga Cityja 1:0). Danes mi je bilo všeč vse, kar je moje moštvo pokazalo. Raje bi zmagali, ampak ostalo je še sedem tekem in videli bomo, kaj se bo še zgodilo," je svoje zadovoljstvo s predstavo svojih varovancev delil vedno zahteven Guardiola.

A na obračunu z Interjem ni vse šlo po maslu, saj je Guardiola med polčasom sprejel nenavadno odločitev in pred začetkom drugega polčasa iz igre poslal dva igralca. Phil Foden in Ilkay Gündogan sta v igro vstopila namesto Salvia in Kevina De Bruyneja. Sprva se je namigovalo, da je izkušeni De Bruyne igro zapustil zaradi poškodbe, a Guardiola je potrdil, da je njegova odločitev kljub težavam Belgijca bila povsem taktične narave.

Statistika Manchester City - Inter FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Za to zamenjavo sem se odločil zato, ker smo igrali proti moštvu, ki je igralo v formaciji 3-5-2. Vsakič, ko je žoga na eni strani, gre njihovih pet igralcev tja. Morali smo zelo hitro premikati žogo, zato smo potrebovali igralce, ki so spretni v majhnem prostoru, in Rico Lewis, Phil in Gundo (Gündogan) so naši najboljši igralci v teh žepih. Že po 35 minutah sem zaradi njihovega načina branjenja rekel, da želim nekaj zamenjati. Potem se je s Kevinom zgodilo, kar se je zgodilo, in zdravniki so rekli, da ni pripravljen na igro, ampak jaz sem v vsakem primeru želel opraviti menjavo," je svoj način razmišljanja obelodanil nepopustljivi Guardiola. De Bruyne je pod vprašajem za nedeljski obračun v Premier ligi proti velikemu tekmecu za naslov Arsenalu, Inter pa tudi čaka veliki derbi, saj se bodo modro-črni soočili z mestnimi tekmeci Milanom.