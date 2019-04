Nogometna poslastica z veliko začetnico: Po drami na Etihadu, spursi do polfinalne vstopnice

Obračun med Manchester Cityjem in Tottenhamom je zadovoljil še tako zahtevne nogometne navdušence. Po pravi golijadi v uvodnih minutah in pravi drami ob koncu so se polfinalne vstopnice, kljub zmagi sinje-modrih, veselili nogometaši Tottenhama (4:3).

Ljubitelji (angleškega) nogometa so spet prišli na svoj račun. Manchester City je v povratni tekmi četrtfinala gostil Totetnham. Sinje-modri so s to tekmo otvorili peklenski niz, za vikend jih čaka še ligaški obračun s spursi, naslednji v nizu pa je mestni tekmec United.

Sterling je poskrbel za uverturo v pravo nogometno poslastico. FOTO: AP

Pep Guardiola ni presenetil z velikopoteznimi spremembami. Le namesto Fernandinha, ki je izpustil že zadnji tekmo s Crystal Palace, je priložnost v prvi enajsterici ob Kevinu De Bruyneju inDavidu Silvi dobilIlkay Gundogan. Brazilec je zasedel mesto na klopi za rezervne igralce. Tottenham je pričakoval hud pritisk domačih in varovanci Mauricia Pochettina se niso motili. City je povedel že v uvodnih minutah,Raheem Sterling je lepo sprejel podajo na robu kazenskega prostora, našel dovolj prostora za strel in žogo z desnico ustrelil proti vratom Huga Llorisa. Na odgovor spursov ni bilo potrebno čakati prav dolgo. Čudovito akcijo, s katero so domačo obrambo pustili povsem nemočno, je zaključil Heung- Min Son. Slednji je streljal proti levi vratnici, Ederson je žogo lahko le nemočno odbil z nogo. Sledilo je nadaljevanje, kot bi si ga lahko želeli le največji nogometni sladokusci. V 10. minuti so napako sinje-modre obrambe izkoristili spursi, gostje so s podajami prišli pred vrata, kjer je akcijo z neubranljivim zadetkom spet kronal Son. Že v naslednjem napadu so se nogometaši Cityja uspeli maščevati za nov prejeti zadetek. Bernardo Silva je streljal proti vratom, žoga se je odbila od Dannyja Rosea, kar je zmedlo Llorisa in vrata Tottenhama so se zatresla že drugič na tekmi.

Na tekmi med Cityjem in Tottenhamom je v pičlih 17 minutah padlo pet golov. FOTO: AP

V 21. minuti je bilo pred vrati gostov ponovno vroče. Po podaji De Bruyneja z leve strani je žogo v mrežo preusmeril Sterling. Po peterici zadetkov v prvi polovici polčasa se je dogajanje na zelenici le nekoliko umirilo. Igro je nekoliko popestrila le lepa samostojna akcija Sona, ki pa je zletela mimo vrat Edersona. Po pravi golijadi v začetnih minutah se je prvi polčas končal z 3:2. Domači so nevarno vstopili tudi v drug del tekme. S podajami so iz tira vrgli obrambo spursov, do strela je prišel De Bruyne, vendar je Lloris njegov poskus v sredino gola obranil, zatem je poskušal še Bernardo Silva, a streljal mimo desne vratnice. Belgijski reprezentant je bil v 54. minuti ponovno nevaren, sprožil je strel z roba kazenskega prostora, s požrtvovalno obrambo se je izkazal gostujoči čuvaj vrat. Podjetnost domačih pa se je le izplačala pet minut kasneje. Domači so krenili v protinapad, ki ga je z petardo zaključil Sergio Aguero.

Južnokorejec je ob odsotnosti prvega zvezdnika Tottenhama na svoja pleča prevzel vso odgovornost za zadetke. FOTO: AP