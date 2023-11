Manchester United zapravil dva gola prednosti, PSV do preobrata

V skupini B je Sevilla doma do 68. minute proti PSV-ju vodila z dvema goloma prednosti, a so Nizozemci prišli do popolnega preobrata. Ismael Saibari je znižal izid, potem je Nemanja Gudelj zatresel lastno mrežo, v sodniškem dodatku pa je Ricardo Pepi poskrbel za izjemno pomembne tri točke v boju za napredovanje. Za domače sta sicer zadela Sergio Ramos in Youssef En-Nesyri.