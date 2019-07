Bild prepričan: Mandžukić se vrača v Bayern

Juventusje pred nekaj dnevi tudi uradno ustoličil Maurizija Sarrija za novega trenerja, na klopi stare dame pa je ta nekdanji strateg Napolija in v zadnjem letu Chelseaja, nasledil Massimiliana Allegrija, ki je z Juventusom osvojil pet zaporednih naslovov, se dvakrat uvrstil v finale in polfinale Lige prvakov. "Po prihodu Sarrija so se začele kadrovske špekulacije. Kdo bo ostal, kdo bo imel večjo in kdo manjšo vlogo v ekipi kot doslej. Veliko stvari je še neznanih," piše rožnata Gazzetta Dello Sport, ki omenja veliko možnost, da Mario Mandžukić ne bo več član stare dame iz Torina. Če je verjeti nemškemuBildu, najbolj branemu časniku na stari celini, je odhod izkušenega hrvaškega napadalca le še vprašanje časa. "Mandžukić je na izhodnih vratih. Tudi sam se zaveda, da je (bo) s prihodom novega trenerja njegova vloga v ekipi precej manjša, oziroma se mu obeta velika borba za minutažo. Čakajo pa ga le drobtinice," sporoča Bild, ki trdi, da je Bayern že stopil v stik z nogometašem in da direktor bavarskega ponosa Hasan Salihamidžić že končuje posel. "Mandžukić bo alternativna rešitev za Roberta Lewandowskega, ob tem pa ga lahko stroka Bayerna koristi tudi na krilnem položaju v napadu, kjer je igral tudi pri Juvetu. "A pozor, ob Bayernu je za usluge 33-letnega Hrvata močno zainteresirana tudi Borussiaiz Dortmunda."