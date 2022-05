Mane: Bayern? Po pariškem finalu bo vse jasno

Sadio Mane doslej svojih želja ni razkril: "Ali bom ostal ali odšel, bom povedal po finalu. Je pa to brez dvoma dobro vprašanje." Dejstvo je, da ga na Liverpool pogodba veže do konca naslednje sezone. Za govorice o prestopu je poskrbel športni direktor Bayerna Hasan Salihamidžić, ki naj bi se sestal z menedžerjem 30-letnega Maneja. Vsekakor pa je jasno, da Bavarci ne stojijo križem rok in se trudijo, da so v Nemčiji in Evropi stalno zastopani z zvezdniško zasedbo. Trenutno se ukvarjajo z Robertom Lewandowskim in Sergem Gnabryjem. Obema se prihodnje leto izteče pogodba in Münchenčani imajo razdelane različne scenarije sestave ekipe. Po pisanju nekaterih nemških medijev naj bi nakup izvrstnega Senegalca Bayern stal med 40 in 50 milijonov evrov. "Vsota, ki Bayernu ne bo predstavljala prevelikih težav," piše nemški Bild, ki še dodaja, da je bil Mane, ki je na Anfieldu že šesto sezono, na radarju pariške ekipe PSG, toda po podaljšanju pogodbe s Kylianom Mbapejem so se Francozi ohladili.

Liverpool bo finale Lige prvakov odigral v soboto v Parizu, nasprotnik pa je madridski Real. Prenos na POP TV in VOYO od 20. ure naprej.