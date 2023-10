'Bellingham je v tem trenutku najboljši na svetu'

V osrednjem obračunu torkovega večera Lige prvakov pa je Napoli gostil Real Madrid. Neapeljčani so vodili, dolgo je bilo nato 2:2, za vse tri točke pa je Real poskrbel v končnici tekme (3:2). Španski mediji so ob novi zmagi galaktikov vnovič z izbranimi besedami pisali in govorili o 20-letnemu Angležu Judu Bellinghamu. Skorajda brez dvoma najbolj vročem Madridčanu na začetku sezone. Španski športni časnik Marca pa je šla s hvalospevi korak dlje ... Nocoj nov nogometni večer, v središču pozornosti pa dvoboj Manchester City - Leipzig. Tudi z našim Benjaminom Šeškom. Prenos na Kanalu A in VOYO. Začnemo točno ob 20.40.

