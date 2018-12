Marca sporoča, Bild pritrjuje: Bayern ima pripravljenih 80 milijonov 'razlogov' za Hernandeza

Lucas Hernandez je pogodbo z Atleticom nazadnje podaljšal poleti, ko je podpisal dodatno dveletno sodelovanje s klubom iz španske prestolnice do konca sezone 2023/24. Poleti se je s Francijo v Rusiji veselil tudi naslova svetovnega prvaka. V Münchnu so z reakcijami na poročanje o prestopu 22-letnega Hernandeza zadržani, v Madridu pa jih zanikajo. "Meni je Lucasdejal, da si želi ostati v Madridu. Za nas je zelo pomemben. Ne verjamem, da je novica točna," je dejal športni direktorAtletica Andrea Bertiin dodal, da je odškodnina za igralca visoka kar 85 milijonov evrov.

Če bo do prestopa res prišlo, bo to najdražji nakup nogometaša v zgodovini Bundeslige. Doslej je bil rekorden prestop Francoza Corentina Tolissa, ki je poleti 2017 iz Olympique Lyona prišel v München za 41,5 milijona evrov. Novi rekordi pa se obetajo najkasneje v poletnem prestopnem roku, saj pri Bayernu glasno napovedujejo pomladitev ekipe.