Marcelo iz Reala v Olympiakos, Marcos Alonso pa iz Chelseaja v Barco

Marcelo bo v grškem prvenstvu na največjem derbiju igral proti trem Slovencem. Trije reprezentanti, Benjamin Verbič , Andraž Šporar in Adam Gnezda Čerin , so se namreč to poletje pridružili Panathinaikosu, večno rivalstvo Olympiakos - Pao pa velja za eno najbolj "vročih" v nogometnem svetu.

Marcelo je pri 34 letih odigral 546 tekem v barvah madridskega Reala, kamor je prišel leta 2006 pri komaj 18 letih. S kraljevim klubom je petkrat osvojil Ligo prvakov, so zapisali pri Olympiakosu v sporočilu za javnost na svoji uradni strani. Marcelo je obenem najuspešnejši igralec v zgodovini Real Madrida s 25 trofejami. Vodstvo Reala pa se je odločilo, da po koncu sezone 2021/22 ne bo podaljšalo pogodbe z Brazilcem. Marcelo, ki je pred prihodom v Evropo igral za domači Fluminense, ima tudi 58 nastopov za Brazilijo (šest golov), v dresu katere je nastopil tudi na dveh svetovnih prvenstvih leta 2014 in 2018.

Marcos Alonso za eno sezono k Barceloni

Španski branilec Marcos Alonso se je za eno sezono, odkupna klavzula zanj znaša 50 milijonov evrov, pridružil španskemu nogometnemu prvoligašu Barceloni. Kot so zapisali pri Barceloni, je 31-letni Alonso v okviru prestopa gabonskega napadalca Pierre-Emericka Aubameyanga k Chelseaju svoj modri dres zamenjal za katalonskega. Alonso, ki je na Stamford Bridge prišel leta 2016, je s Chelseajem v šestih sezonah osvojil državno prvenstvo, pokal FA in Ligo prvakov, z blaugrano pa je kot prost igralec podpisal pogodbo do 30. junija 2023. Pred tem je igral še za Bolton Wanderers in Sunderland (kot posojen igralec Fiorentine), tako da se po več kot desetletju vrača v špansko prvenstvo primera division. Alonso bo na dresu nosil številko 17.