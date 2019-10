Marcelo odkrito: Nisem mogel dihati

Da vrhunski profesionalni športniki, še posebej nogometaši, niso le milijonarji, ampak predvsem ljudje iz krvi in mesa, je v eni od bolj čustvenih osebnih izpovedi v zadnjem obdobju priznal dolgoletni član in obenem eden od nosilcev igre madridskega Reala Marcelo.

Brazilski levi bočni branilec se je razgovoril o vsakodnevnih težavah, s katerimi se soočajo športniki na najvišji ravni, podrobneje pa je spregovoril o svojih napadih tesnobe, ki ga spremljajo skozi kariero. Najhujšega je doživel pred lanskim finalom lige prvakov v Kijevu, kjer so 'galaktiki' z izidom 3:1 ugnali Liverpool. "Vse skupaj se je začelo noč pred finalno tekmo. Sedim v slačilnici in misli mi vse bolj uhajajo k pritiskom, ki smo jih deležni zaradi morebitnega rekorda, ki bi ga z zmago nad Liverpoolom lahko dosegli. Nisem mogel ne jesti, ne spati, razmišljal sem zgolj o tej tekmi," je začel z osebno izpovedjo za The Players Tribune 31-letnik in nadaljeval: "Vrhunec tesnobe pa sem doživel le nekaj trenutkov pred izhodom na zelenico v Kijevu. Nisem mogel dihati, želel sem se umiriti, a ni šlo. Veste, ko imate priložnost spisati zgodovino športa, ki ga imate najraje na svetu, je breme še toliko večje. V prvem trenutku sem želel poklicati klubskega zdravnika, a sem se ustrašil, da bi mi lahko preprečil finalni nastop. Na to nisem hotel niti pomisliti, saj finala lige prvakov ne igraš vsak dan," je občutek najhujše tesnobe v karieri opisal Marcelo in izpostavil trenutek, ki je spremenil vse.