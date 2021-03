Marchetti pred današnjim žrebom za 24UR: Obljubim vam neverjetne tekme!

Dan pred žrebom četrtfinalnih parov Lige prvakov (prenos na naši spletni strani danes ob 12. uri) smo pred kamero in mikrofon povabili dolgoletnega direktorja Uefinih tekmovanj Giorgia Marchettija, ki bo tudi tokrat vodil organizacijo današnjega žreba.

Prenos današnjega žreba četrtfinalnih parov Lige prvakov bo na naši spletni strani ob 12. uri. Nikar ne zamudite, zagotovo bo zanimivo. V bobnu so Bayern, Liverpool, Real Madrid (zadnji trije zmagovalci Lige prvakov), PSG, Manchester City, Borussia Dortmund, Chelsea in Porto.

Ste zelo zaposleni pred jutrišnjim žrebom (pogovor je bil posnet v četrtek, op. p.)?

Dobro sem. Vedno sem zelo zaposlen, ne le zaradi jutrišnjega dne. Zdaj je res hektično obdobje. Veliko stvari se dogaja in delo v trenutnih razmerah ni enostavno. Omenjate trenutne razmere. Ali je v takšnih razmerah najpomembnejša stvar to, da so se vse tekme Lige prvakov odigrale in se bodo verjetno odigrale do konca sezone?

Da, to je veliko zadovoljstvo in nam daje veliko potrditev, da smo kljub težavam v tej sezoni napredovali še veliko bolj kot v lanski. Kajti zdaj smo zaključili osmino finala, kar se lani ni zgodilo. To je vsekakor spodbudno in nas navdaja z optimizmom in gotovostjo. Najpomembnejša stvar je gotovo to, da se nogometne tekme odvijajo. Vendar pa si prav tako želimo videti navijače na tribunah. Ta hip to ni možno. Kdaj pričakujete, da bomo lahko videli navijače na stadionih med tekmo Lige prvakov, morda celo v finalu?

Seveda si želimo navijačev. Nogomet brez navijačev ni enak. Vsi si želijo nazaj na stadione, zato resnično upam, da bodo razmere to kmalu dopuščale. Nenazadnje je to odločitev, ki jo morajo sprejeti nacionalne oziroma lokalne oblasti. Mi jo bomo upoštevali. Vendar seveda bomo resnično spodbujali možnost, da se na naše stadione vrnejo navijači. Zagotovo za finalno tekmo in za evropsko prvenstvo.

Kako velik izziv je celotna organizacija tekem, upoštevanje vseh ukrepov? Zdaj je že več kot eno leto od začetka pandemije covida-19. Kako velik izziv je za Uefo bilo lansko leto?

To je bil velik izziv na vseh ravneh. Najprej, ko se je vse zaustavilo, se je vse osredotočilo na kovanje novih načrtov, usklajevanje koledarjev, morali smo zagotoviti, da bodo vsi lahko začeli s svojimi tekmovanji. Šlo je za odlično delo, ki smo ga opravili v sinergiji z ligami, klubi in zvezami. Mislim, da je bil uspeh neverjeten. Velika večina domačih lig, Liga prvakov, Liga Evropa, ženska Liga prvakov – vse se je vrnilo. Tudi tekme nacionalnih reprezentanc in podobno. V tej sezoni vsi nogometni organizatorji skušajo izvesti svoja tekmovanja. Veliko je težav vsak dan in vsak teden. Toda dobra stvar, ki nas res pomirja in nam daje upanje, je, da so bile vse tekme doslej odigrane. In prepričan sem, da se bo v prihodnjih mesecih stanje še izboljšalo. Kakšno prihodnost napovedujete za Ligo prvakov? Seveda si najprej želimo, da bi se stvari vrnile v normalnost, toda kakšno Ligo prvakov pričakujete čez dve, tri, pet let?

Zdaj v novi sezoni, kot veste, odpiramo nov cikel. V naslednjih treh letih bomo dodali Uefino evropsko konferenčno ligo. To je novo tekmovanje, ki bo več klubom omogočilo udeležbo v Evropi. Tako da pričakujemo enako raven navdušenja ali celo višjo. Ligo prvakov imajo radi na vseh koncih sveta. Vsi navijači si je želijo in jo imajo radi, tudi Liga Evropa je zelo vznemirljiva in prepričan sem, da bo tudi Uefina evropska konferenčna liga zelo pomembno tekmovanje za navijače in klube. Ko smo že pri konferenčni ligi – slovenske ekipe se običajno ne uvrstijo na skupinski del evropskih tekmovanj, zato bo to priložnost za naše klube, da bodo nekoliko dlje igrali v evropskih tekmovanjih. Kakšni so odzivi za konferenčno ligo? Ni se še začela, vendar kaj morda manjši klubi menijo o njej?

Kot sem dejal, to je nekaj, kar smo začeli, zato da zadostimo pričakovanjem in potrebam številnih klubov, ki običajno nimajo veliko priložnosti, da igrajo na drugih evropskih tekmovanjih. Ob tem pa bodo najboljši klubi iz vsake države še vedno imeli priložnost, da zaigrajo v Ligi prvakov in Ligi Evropa. In kot dodatna možnost bo Uefina evropska konferenčna liga. Konferenčna liga še vedno pomeni udeležbo na tekmovanju v Evropi, doseganje točk v Evropi, tako da je zelo pomembna. Mislim, da lahko klubom pomaga, da razvijejo svojo individualno moč.

Lani ste morali prilagoditi zaključek Lige prvakov, ki je bil v Lizboni, prav tako Lige Evropa, ki se je razpletla v Nemčiji. Rekli ste, da obstaja možnost, da se bo spet zadnjih osem tekem morda odigralo v enem kraju ali na enem stadionu. Se o tem še pogovarjate, je to še vedno možnost?

To je zelo zanimiv format. Na nek način so nas v to prisilile okoliščine, ki smo jih doživeli. Vendar mislim, da se je tu pokazal potencial, in zagotovo razmišljamo o tej možnosti za zadnjih osem ali zadnje štiri tekme. To je zelo vznemirljivo. Veliko ljudi je navdušenih nad tem formatom, tako da je to nekaj, kar bomo preučili za v prihodnje. Če se ozremo na letošnjo Ligo prvakov – jutri (pogovor je bil posnet v četrtek, op. p.) bo žrebanje četrtfinalnih parov. Kakšen žreb pričakujete, če sploh lahko kaj pričakujete pred žrebom? Ostalo je še osem neverjetnih ekip v Ligi prvakov.

Ko pridete na oder in imate osem najboljših evropskih klubov, kakršni koli že so pari, je to vznemirljivo za vse ljubitelje nogometa. Poznate imena klubov in vsi se veselimo teh tekem in bomo videli, kakšne bodo kombinacije. Vendar sem prepričan, da kombinacije, ne glede na to, kakšne bodo, ne bodo spremenile rezultata – tekme bodo neverjetne.

Nam lahko opišete priprave na žreb? Kako potekajo priprave, koliko ljudi je vpletenih v to, kolikokrat delate simulacije in kako to, da je vsakič vse izvedeno do popolnosti?

Vse mora seveda biti popolno. To je naša naloga, da poskrbimo, da vse poteka tako, kot mora. Jutri je na nek način enostaven žreb, ker imamo samo osem klubov in nobenih dodatnih pogojev. Žrebali bomo enega za drugim in dobili pare. Žrebi v bolj začetnih fazah sezone so veliko bolj zapleteni. K sreči imamo dandanes podporo programske opreme, ker drugače najbrž ne bi bilo izvedljivo zaradi številnih pogojev, ki jih moramo upoštevati. Denimo, da klubi iz iste države ne smejo igrati eden proti drugemu. Potem so tu še zahteve televizij, ki ne želijo, da klubi iz iste države igrajo istočasno, na isti dan in podobno. Poleg tega so tu še spopadi med stadioni in takšne stvari. Zato potrebujemo programsko opremo. V ozadju naših žrebov je velika organizacija, v kateri sodelujejo ljudje z oddelka za tekmovanja, z oddelka za dogodke, za medije, komunikacijo … Vsi sodelujejo pri tem, tako da je to res velika stvar. Lahko torej rečemo, vsaj dokler se sezona nadaljuje, da je vaše delo tokrat pri žrebu nekoliko lažje, saj je manj omejitev?

Tako je. Ko pridete na oder, so komplikacije pri žrebu, saj moramo upoštevati vse pogoje, in tukaj nas res podpira programska oprema. Jutri (pogovor se je snemal v četrtek, op. p.) programska oprema ne bo potrebna, ker ni nobenih pogojev in nobenih zahtev. Tako, da bomo le žrebali klub za klubom in tako bomo dobili pare. Na začetku v skupinskem delu in vse do osmine finala je žreb bolj zapleten zaradi vseh pogojev. Zdaj pa k resnemu vprašanju – kakšne odzive dobite po žrebu? Vam je kdaj kakšen klubski uradnik rekel "vedno nam dodelite najtežje nasprotnike" ali kaj podobnega?

V šali seveda kdaj slišimo takšne komentarje. Vendar vsi razumejo, pravila so zelo jasna, vsi jih razumejo. Seveda žreb ustvari veliko pričakovanj, veliko vznemirjenja. Po žrebu so nekateri zadovoljni, drugi malo manj. Toda na koncu si mora vsak priboriti kvalifikacije na zelenici, ne pri žrebu.