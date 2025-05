Marcus Thuram: Pred nami je zelo jasen cilj, zmaga v sobotnem finalu

Le še nekaj dni nas loči do velikega finala Lige prvakov, v katerem se bosta pomerila PSG in Inter. Če so Parižani v München prišli kot francoski ligaški in pokalni prvaki, pa so Nerazzurri na Bavarsko prišli praznih rok. To jih po besedah napadalca Marcusa Thurama še dodatno motivira, da v soboto v zrak dvignejo lovoriko z velikimi ušesi. Finale Lige prvakov si boste lahko v soboto v živo ogledali na POP TV in VOYO, z bogatim studijskim delom začnemo ob 20.00.