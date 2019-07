Maribor se bolj kot islandskega tekmeca boji razmer, umetne trave, poznega termina ...

Slovenski klubski nogomet bo v kvalifikacijah Lige prvakov po letu dni "premora" spet zastopal Maribor. Vijoličasti bodo na prvi tekmi 1. kroga kvalifikacij za preboj med elito gostovali v Reykjaviku pri Valurju, 22-kratnem islandskem prvaku, ki pa ne bi smel biti previsoka ovira za slovenske prvake. Še posebej, ker bo odločitev padla v Ljudskem vrtu.

Marcos Tavares FOTO: NK Maribor

Nogometaši Maribora so z mariborskega letališča se že nahajajo v Reykjaviku, kjer jih čaka prva tekmo 1. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. "Ogledal sem si veliko število njihovih tekem. Doslej smo po posnetkih videli, da gre za ekipo, ki ima rep in glavo, sestavljeno iz igralcev, ki so bolj dinamični, kot so bili tekmeci z Islandije pred dvema letoma," pravi trener Maribora Darko Milanič. Dodaja, da si tekmeci želijo napadati visoko ter imajo specifiko prekinitev, tako pri kotih in kot izvajanju avtov. "Temu je bila namenjena posebna priprava, morali bomo biti zelo pozorni. Lani se je Šerif moral močno potruditi, da jih je izločil. Napredoval je zaradi gola, doseženega v gosteh," pojasnjuje Milanič.

Saša Gajser, Darko Milanič in Zlatko Zahović FOTO: Damjan Žibert

Izpostavil je tudi to, da se bo treba prilagoditi tudi na razmere, na poznejšo uro tekme po slovenskem času in na umetno travo. "Treba je najti pravo formulo in zmagati," pravi strateg Maribora. Predstavniki aktualnih slovenskih prvakov so prvega mariborskega tekmeca v Evropi videli tudi v živo.

Valur je pred dvema letoma izgubil proti Domžalam, takrat pa je Maribor izločil še enega islandskega predstavnika Hafnarfjordur.