Maribor 'pometel' z Islandci že na prvi tekmi

Maribor je evropsko sezono začel na Islandiji. V prvi kvalifikacijska tekmi za Ligo prvakov je gostoval v Reykjaviku pri Valurju, 22-kratnem islandskem šampionu, ki pa ni bil dorasel vijoličastim. Gosti so si po zmagi s 3:0 priigrali neulovljivo prednost pred srečanjem v Ljudskem vrtu. Gole za Maribor so dosegli Špiro Peričić, Dino Hotić in Rok Kronaveter. Zmagovalca v drugem krogu kvalifikacij čaka obračun s švedskim AIK ali armenskim Araratom.

Maribor koraka proti naslednjemu krogu kvalifikacij za preboj v Ligo prvakov. FOTO: Aljoša Kravanja Slovenski prvak iz Maribora, ki je med drugim na sever Evrope potoval brez poškodovanega prvega napadalca Luke Zahovića, je z odliko opravil prvo nalogo v kvalifikacijah za ligo prvakov. Z goli Špira Peričića,Dina Hotića, ki je novopečeni očka sinu Laminu, in Roka Kronavetra si je priigral bržčas odločilno prednost pred povratno tekmo proti 22-kratnemu islandskemu prvaku. V prvem polčasu si ekipi nista priigrali prav velikih priložnosti, izjema je bil prosti strel Roka Kronavetra v 28. minuti in poskus Patricka Pedersena v 35. minuti. Toda favorizirani slovenski prvak Maribor je povedel v 43. minuti, ko je po prostem strelu in podaji Kronavetra, novinca v ekipi, z leve strani z glavo zadel še en novinec Špiro Perićić. V drugem delu so Mariborčan povišali prednost v 60. minuti, ko je z novo podajo Kronaveter zaposlil Hotića, ki je zadel iz bližine za 2:0. Odmevna okrepitev Maribora Kronaveter je dvema podajama v 86. minuti dodal še zadetek, ko je unovčil najstrožjo kazen po prekršku Bjarnija Erikssona.



Izid:

Valur - Maribor 0:3 (0:1)

Peričić 43., Hotić 60., Kronaveter 86./11-m Postavi:

Valur: Halldorsson, Hedlund, Sigurbjörnsson, Eiriksson, H. Sigurdsson, Petry (77./Ingvarsson), K. Sigurdsson, Larusson (76./Bartalstovu), Adolphsson, Finsen, Pedersen. Maribor: Pirić, Milec, Ivković, Peričić, Viler, Vrhovec, Cretu, Hotić (83./Kramarić), Kotnik, Kronaveter (90./Mešanović), Tavares (76./Požeg Vancaš).



Drugi izidi:

Partizan Tirana - Karabah Agdam 0:0

Šerif Tiraspol - Saburtalo Tbilisi 0:3 (0:1)

BATE Borisov - Piast Gliwice 1:1 (0:1)

Ferencvaros- Ludogorec Razgrad 2:1 (1:1)

Slovan Bratislava - Sutjeska Nikšić 1:1 (0:0)

Dundalk - Riga Futbola skola 0:0

Linfield - Rosenborg Trondheim 0:2 (0:1)