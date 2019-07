Maribor z drugo zmago gladko v nadaljevanje kvalifikacij Lige prvakov

Mariborčani so sila zanesljivo opravili svojo nalogo v uvodnem delu evropske sezone. Na prvi oviri v kvalifikacijah za Ligo prvakov proti Valurju iz Reykjavika niso imeli težav, saj so zmagali na obeh tekmah, poleg tega so svojo mrežo ohranili nedotaknjeno vseh 180 minut.

Na prvi tekmi na Islandiji so zmagali s 0:3, gole so dosegli Špiro Peričić, Dino Hotić in Rok Kronaveter. Na povratni v Ljudskem vrtu je bilo 2:0, Valurje bil preslab tekmec, Maribor je napredoval s skupnim izidom 5:0. Trener Darko Milanič je na igrišče poslal naslednjo enajsterico: Pirić, Milec, Ivković, Peričić, Viler, Vrhovec, Cretu, Hotić, Kotnik, Kronaveter, Tavares. Zaradi poškodb so izven pogona še vedno Zahović, Rajčević, Uskoković, Žugelj in Kolmanič.

Štajerci so že na uvodu pokazali, da imajo le en cilj, gladko uvrstitev v 2. krog izločilnih bojev, prvi gol na tekmi je že v 11. minuti dosegel Kronaveter, poletna okrepitev Maribora. Na drugi gol ni bilo potrebno čakati dolgo, v 32. minuti je vodstvo povišal kapetan Marcos Tavares, to je bil tudi izid prvega polčasa.