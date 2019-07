Maribor dobil tekmeca v 3. krogu kvalifikacij Lige prvakov

Slovenske državne prvake najprej čaka AIK, prvo tekmo bodo igrali v Mariboru, povratno v gosteh v Stockholmu. Če Mariborčani izločijo švedsko moštvo, jih čaka v 3. krogu kvalifikacij Lige prvakov zmagovalec dvoboja Bate Borisov - Rosenborg. Prve tekme tretjega kroga bodo 6. ali 7. avgusta, povratne pa 13. avgusta. Od možnih nasprotnikov so bili v "igri" še Ajax in zmagovalci parov Sutjeska/Apoel FC, FC Saburtalo/Dinamo Zagreb, The New Saints FC/FC Kobenhavn, Celtic FC/Nomme Kalju.



Će Maribor izpade proti švedski zasedbi, se seli v kvalifikacije Lige Evropa, kjer jih nato v 3. krogu čaka zmagovalec dvoboja FK Partizani – FC Sheriff. Termina tekem sta 8. in 15. avgusta.

Maribor je uspešno začel letošnjo evropsko sezono, v 1. krogu kvalifikacij so izločili islandski Valur s skupnim izidom 5:0 (na prvi tekmi so v gosteh zmagali s 3:0, v Ljudskem vrtu je bilo 2:0).