Maribor je v hudih škripcih: po prvem dejanju Finci vodijo z 2:0

Maribor je v letošnji evropski sezoni v prvem krogu kvalifikacij Lige prvakov izločil Šahtjor Soligorsk, v drugem pa izpadel proti Šerifu iz Tiraspola ter se tako preselil v kvalifikacije Lige Evropa. Popotnica za finskega tekmeca tudi ni bila najboljša, saj so Štajerci nazadnje v Kopru v prvenstvu izgubili in tudi pokazali precej manj od tekmeca. V primeru, da bo Maribor izločil Fince, ga v zadnjem krogu kvalifikacij čaka danski Silkeborg. Če pa Mariboru ne uspe preskočiti finske ovire, bo igral v zadnjem krogu kvalifikacij konferenčne lige, kjer se bo meril bodisi spet s Šahtjorjem Soligorskom bodisi Clujem.



Navijači Maribora ne morejo biti zadovoljni z nastopi državnih prvakov na začetku nove sezone, a kljub temu svojim ljubljencem niso obrnili hrbta. Potem ko so bili slovenski prvaki neuspešni v kvalifikacijah za Ligo prvakov, so dobili možnost, da si izborijo Ligo Evropa, njihov tekmec v kvalifikacijah pa je bila finska ekipa HJK Helsinki. Štajerci so imeli na prvi tekmi odlično podporo s tribun, na katerih se je zbralo približno 7000 gledalcev, a jo spet niso znali rezultatsko unovčiti.

Še na tretji evropski tekmi sezone pred svojimi navijači niso dosegli zadetka, za razliko od prvih dveh v kvalifikacijah lige prvakov, ki sta se končali z izidom 0:0, so tokrat prejeli dva in so pred povratnim dvobojem, ta bo naslednji teden v Helsinkih, v težkem položaju. Slovenci so tekmo napadalno začeli, a večinoma so bili njihovi napadi jalovi. Gostujoči vratar je moral nekajkrat posredovati po strelih z razdalje, njegove dlani sta ogrela Aljaž Antolin in Jan Repas, najbližje zadetku pa je bil Ivan Brnić, ki je ob koncu prvega dela zadel prečko.