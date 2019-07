Mariborčani hitro pozabili na Valur, v mislih je že švedski AIK

Naslednji korak za mariborske nogometaše je v 2. krogu kvalifikacij AIK iz Stockholma, za razliko od 1. kroga pa bo Maribor prvo tekmo gostil, na drugi pa gostoval na Švedskem. Proti Valurju so vijoličasti so pokazali dobre igre in lahko optimistično pričakujejo naslednji krog. Najprej že v gosteh 3:0, doma v Ljudskem vrtu še dva gola v mreži islandske zasedbe.

Mariborčani so se veselili zmage v Ljudskem vrtu in napredovanja v 2. krog kvalifikacij LP.

"Zasluženo smo napredovali v naslednji krog, na obeh tekmah smo bili boljši nasprotnik proti moštvu, katerega smo z dobrim planom in odlično tekmo strli že v Reykjaviku. Prvi zadetek, ki smo ga dosegli hitro, je bil dovolj, da smo tekmo pripeljali mirno do konca. Zelo hitro smo pripeljali tekmo v mirne vode, velik plus je bil, da smo se malce "prišparali". Vsi fantje so zdravi, razen Milca, ki je dobil udarec," je na novinarski konferenci po tekmi v Ljudskem vrtu povedal trener Darko Milanič.

O tekmecu v 2. krogu pa je mariborski strateg dejal:"Skandinavci, zelo so disciplinirani. Čaka nas zelo zahtevna tekma proti tekmecu, ki je že nekaj mesecev v odlični formi, so polni samozaupanja in so zelo nevarni. Prvo tekmo imamo doma, tako je določeno in tako to sprejemam. Igramo doma, bomo izbrali način in kako in kaj prot njim, morali pa bomo odigrati res odlično tekmo."