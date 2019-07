Mariborčani po pravem trilerju napredujejo v tretji predkrog, kjer jih čaka norveški Rosenborg

Strateg vijoličastih Darko Milanič pred začetkom povratnega obračuna 2. predkroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Stockholmu ni presenetil s sestavo začetne enajsterice. Tistih enajst, ki je aktualnim slovenskim državnim prvakom pred potjo v švedsko prestolnico zagotovilo minimalno prednost v Ljudskem vrtu (2:1), je dobilo priložnost tudi na začetku druge tekme. Uvodni del obračuna je povsem pripadel aktualnemu švedskemu državnemu prvaku AIK-ju, ki je že v 4. minuti po kotu z desne strani in natančnemu strelu z glavo Pera Karlssona prišel v vodstvo z 1:0. Mariborčani so v pripravi na tekmo sicer opozarjali na agresiven začetek domačih, toda v taktičnem smislu niso uspeli preprečiti tistega, česar so se najbolj bali - prejetega zgodnjega zadetka. Maribor je v nadaljevanju prvega dela igre le uspel vzpostaviti ravnotežje in povezati niti igre, a si omembe vredne priložnosti za dosego izenačujočega zadetka ni uspel pripraviti.

Živahnejše nadaljevanje, Kotnik izenačil

Če je bil prvi polčas dokaj nezanimiv, pa so za precej živahnejše nadaljevanje poskrbeli prav nogometaši v rumeno-vijoličnih dresih, ki so že v tretji minuti drugega polčasa po izjemni reakciji Andreja Kotnika prišli do izenačenja. Akcijo za mariborsko izenačenje je na desni strani začel Martin Milec, ki je podal v domači kazenski prostor, tam je do žoge prišel kapetan Marcos Tavares, čigar strel so domači uspeli blokirati, a se je do žoge z malce sreče dokopal omenjeni Kotnik, ki je z neposredne bližine uspel premagati nemočnega čuvaja mreže AIK-ja Linnerja.



Švedski predstavnik je v razmiku minute zapravil dve imenitni priložnosti za vnovično vodstvo. Pri obeh akcijah pa je bil v glavni vlogi razigrani Sebastian Larsson, ki je podal pri uvodnem zadetku Karlssona, v nadaljevanju tekme pa je s streli z razdalje in natančnimi predložki v gostujoči kazenski prostor sejal paniko v vrste Maribora. Najprej je v 54. minuti lepo meril iz prostega strela, a je bil Kenan Pirić na pravem mestu. V 55. minuti pa je z močnim strelom s približno 25 metrov od vrat Mariborčanov dodobra ogrel Pirićeve dlani, slednji je uspel žogo le odbiti na nogo vtekajočega Sigthorssona, ki je z neposredne bližine na srečo gostov zadel le desno vratnico.

Kvalifikacije za ligo prvakov, 2. predkrog, povratna tekma, izid:

AIK Stockholm - Maribor 3:2 (1:0) / 1:2 (izid s prve tekme)

Karlsson 4., Larsson 61., Elyounoussi 92.; Kotnik 48., Cretu 117.

AIK: Linner, Granli, Karlsson, Mets, Lundström (77./Rashidi), Larsson, Adu, T. Elyounoussi, Saletros, Obasi (32./Sigthorsson), Goitom.

Maribor: Pirić, Viler, Peričić, Ivković, Milec, Vrhovec, Cretu, Kotnik (91./Požeg Vancaš), Kronaveter, Hotić, Tavares (86./Mešanović).

Glavni sodnik: Adrien Jaccottet (Švica).