Mariborčani po slovesu iz Lige prvakov: Še vedno je uresničljiv cilj o evropski jeseni

Trd boj slovenskih prvakov iz Maribora v Kišinjevu v drugem krogu kvalifikacij Lige prvakov se je končal z grenkim priokusom zaradi razpleta v pozni fazi tekme. Maribor je po porazu z 0:1 končal sanje o letošnji uvrstitvi v Ligo prvakov, uteho pa bo lovil v dvoboju s finskim predstavnikom, ko bo skušal prebiti v skupinsko fazo Lige Evropa.

icon-expand Mariborska stroka je bila po porazu v Moldaviji zelo razočarana. FOTO: Damjan Žibert

V taboru Maribora so razočarani in jezni hkrati. Sploh zaradi načina, kako je bil dosežen odločilni zadetek v samem zaključku tekme v Kišinjevu.

Maribor je po porazu v moldavski prestolnici končal nastope v kvalifikacijah za LP. V nadaljevanju bo nastopil v Ligi Evropa, v tretjem krogu kvalifikacij se bo pomeril s finsko ekipo HJK Helsinki, ki je proti češki Viktorii iz Plzna v dveh tekmah izgubila z 1:7. Prva tekma 3. kroga bo 4. avgusta v Mariboru, povratna pa 11. avgusta v Helsinkih.

Gostitelji so namreč zabili srečen gol ob prekinitvi, ko so imeli obilo sreče ... "Fante velja pohvaliti za trud. Veliko je bilo dobrega v fazi branjenja in res škoda za padec zbranosti, ki nas je drago stal. Glede na to, v kakšnih okoliščinah smo dočakali tekmo in v kakšni zasedbi smo prišli v Moldavijo, je bil odziv zelo dober. Fantje so pustili srce na igrišču, Šerif pa je potrdil, da gre za zelo kakovostno ekipo in izkoristil priložnost, ki se je ponudila po odbitku," je za uradno spletno stran mariborskega kluba sprva dejal trener Radovan Karanović.

"Bili smo premalo konkretni v ofenzivnem delu. Morali smo biti previdni pri namenu, da ohranimo mrežo nedotaknjeno in iz tega izhodišča pridemo do kakšne naše situacije. Če potegnemo črto, si po prikazanem in celotnem razmerju moči vsi igralci zaslužijo čestitke. Držali smo favoriziranega tekmeca v negotovosti, prav v trenutkih, ko je že delovalo, da bi lahko o zmagovalcu odločali podaljški, pa smo dobili nesrečen gol. Tekmeci so se odločili za individualno pokrivanje 1 na 1, manjkal nam je posameznik, ki bi v določenih trenutkih morda potegnil ekipo naprej. Posledično smo morali posegati po dolgih podajah, bili smo tisti, ki smo več tekli za žogo. Potrebovali bi še nekoliko več agresivnosti v dvobojih. Fizično je bila sicer zelo zahtevna tekma, ob tem so jim sodniki dovoljevali takšno igro, zato smo potrebovali nekaj časa, da se prilagodimo. V nadaljevanju tekme smo se boljše odzvali, a nismo prišli do konkretnejše situacije v napadu," je bil razočaran 53-letni strateg vijoličastih.

"Zavedali smo se, da je Šerif ekipa z dobrimi posamezniki. Razmišljali smo, kaj storiti, da bi bili konkurenčni glede na trenutno kadrovsko situacijo. Nemogoče je v kratkem času nadomestiti vse igralce, ki jih nismo imeli na voljo in menim, da smo po taktični plati zadeli. Zato mi je še bolj žal, da se je zgodila 88. minuta," pravi Karanović, ki je nekaj besed namenil poškodbi Nina Žuglja.

icon-expand Vijoličasti imajo še vedno nadaljevanja evropske avanture. S Finci se bodo udarili za Ligo Evropa. FOTO: Luka Kotnik

"K sreči je vse okej. Dobro se je razpletlo, čeprav je delovalo kar zastrašujoče po hudem padcu, ki sem ga videl neposredno ob robu igrišča. Moram priznati, da me je bilo strah, ker je Nino po neprijetnem dvoboju udaril z glavo ob betonsko ograjo. Veseli spoznanje, da se je neprijetna situacija končala srečno. Po opravljenem pregledu v bolnišnici se je vrnil v hotel in ni imel morebitnih dodatnih nevšečnosti."