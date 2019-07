Mariborčanom prejeti gol povzroča skrbi: 'Ostalo je bilo vse dobro'

Mariborčani so delno uresničili želje pred tekmo. Želeli so si zmago, a brez prejetega zadetka, toda 12-kratni švedski prvak, ki je nazadnje večji evropski uspeh dosegel v sezoni 2012/13, ko je igral v skupinskem delu evropske lige, je v Ljudskem vrtu prišel do pomembnega zadetka.

Vijoličasti so na tekmi prišli do hitrega vodstva z zadetkomRoka Kronavetra v šesti minuti, a so Švedi po napaki domačinov z lepo podajo v prostor v 28. minuti prišli do izenačenja. Zadel jeHenok Goitom. Drugi gol za Maribor in zadnji na tekmi je nato v 38. minuti dosegel Saša Ivković. V gosteh trener Maribora od švedskih prvakov pričakuje drugačno tekmo. "Danes so umirjali zadeve, pri njih pa moramo biti pripravljeni na drugačen tempo, na veliko več tempa. Mi se bomo zato morali prilagoditi, umiriti njihovo igro in biti odlični v posesti," je dejal Milanič.