Portov vezist Grujić: Juve niti v Italiji ni izrazit favorit za naslov prvaka

Pred Portom je morda najpomembnejša tekma sezone: obračun z Juventusom (prenos v sredo na Kanalu A in VOYO ob 20.30). Pred tekmo osmine finala Lige prvakov smo se pogovarjali s srbskim vezistom portugalske zasedbe: Markom Grujićem. Ta je sicer še član Liverpoola, a v Portu igra kot posojeni nogometaš zasedbe iz mesta Beatlov.

Pozdrav v Porto. Najprej, kako je na Portugalskem? Ste se navadili na novo državo?

Lepo je na Portugalskem, kot tudi povsod je zaradi korone stanje malo bolj zakomplicirano. Vse je bolj ali manj zaprto, razen nogometa. Mi smo privilegirani, da lahko nadaljujemo življenje bolj ali manj kot prej. Imamo veliko tekem, veliko je karanten, ampak kljub temu funkcioniramo običajno, kar se tiče življenja. Vsaj preko nogometa lahko občutimo, da se svet ni ustavil, čeprav ni navijačev. Tekme niso takšne kot prej, ampak vsaj ustavile se niso, kot so se ustavile lani. Lani ste igrali v Nemčiji, nato ste se vrnili v Liverpool, kako je nato prišlo do posoje v Porto?

Po končani sezoni v Nemčiji in te prekinitve zaradi koronavirusa sem bil na pripravah z Liverpoolom. Odigral sem nekaj pokalnih tekem in po tem se je v zadnjih dneh prestopnega roka pojavila možnost, da grem na Portugalsko, v Porto. To mi je seveda bilo zelo všeč. Klub, ki se vsako leto bori za nekaj lovorik in ki ima res bogato zgodovino, si je zaželel mene kot eno od možnosti, tako da smo hitro našli skupni jezik in tako letos nastopam za Porto. Rekli ste, da je Porto podoben Liverpoolu po tem, da je vsako leto nekako obvezno, da osvoji kakšno trofejo. Podobno je v Crveni zvezdi, kjer ste osvojili srbsko prvenstvo. Prav tako ste se s Cardiffom uvrstili v Premier League. Kakšna je miselnost v Portu, če jo primerjate z miselnostjo Crvene zvezde in jasno tudi z Liverpoolom?

To bi lahko najbolj natančno primerjal s Crveno zvezdo, ker ima Porto res veliko vojsko navijačev, ki ne priznavajo nič razen tri točke in zmago na vsaki tekmi. Tako da je pritisk nekoliko večji, kot ga ljudje izvajajo v Angliji in Nemčiji. Ampak to je za mene bolj ali manj normalno, ker ima tudi Crvena zvezda takšne pritiske pred vsako tekmo. Tako da se tukaj priznavajo samo trofeje in zmage. Zdaj smo na dobri poti, doslej smo osvojili superpokal proti Benfici. Nažalost smo v enem od tekmovanj izpadli, vendar smo še naprej v igri za dva oziroma tri pokale, tu je seveda še Liga prvakov. Smo na dobri poti in kar se tiče ekipe, gre vse v pravo smer. Še zadnje vprašanje glede Liverpoola. To je vaša tretja posoja po Cardiffu in Herthi, kjer ste bili dve leti, zdaj še Porto. Kakšna je vloga Jürgena Kloppa v tem času? Koliko se pogovarja z igralci, ki so na posoji, v tem primeru z vami? Se on pogovarja z vami, ali ima kakšne ljudi, ki spremljajo vašo ligo? Kako to poteka?

Kot ste dejali, že dve leti sem bil na posoji in seveda tukaj ne gre za vsakodnevno komunikacijo s klubom, vendar, denimo, enkrat na mesec opravimo klic in se pogovorimo o minulem obdobju. Ni treba preveč poudarjati, da je Liverpool eden od največjih in najresnejših klubov, takšna je tudi sama organizacija. Veliko pozornosti posvečajo temu. Zdaj bo zanimivo videti, kako bodo odgovorili na te zahteve, ker se vrstijo malo slabši rezultati tekem, tako da bomo videli, kako bodo prišli ven iz tega. Vendar ni nobenega dvoma, da je tam veliko kakovosti in da se bodo vrnili na zmagovalne steze.

Večkrat ste rekli, da vam v Liverpoolu vedno pravijo, da računajo na vas, da ste igralec prihodnosti, vendar pa istočasno potrebujete tekmo, zato ste želeli na posojo. Ste morda v tej sezoni za hip pomislili, ker ima Liverpool toliko poškodovanih igralcev, pa potem vezisti igrajo v obrambi in podobno, da bi morda, če bi ostali tam, v tej sezoni dobili resnejšo priložnost?

Zagotovo. To je življenje in nihče od nas ne more predvideti, kaj bo prinesel jutri. Ravno, ko sem prišel na Portugalsko in podpisal prestop, so se zgodile neke nepričakovane poškodbe in kot ste dejali, nekaj veznih igralcev se je premaknilo v center obrambe. Tako, da bi se zagotovo pokazala kakšna priložnost tekom sezone in bi dobil tekme tudi v Liverpoolu. Vendar je tako, kot je. Tega nihče ni mogel predvideti. Kljub temu mislim, da sem izbral pravi klub in državo za napredovanje. Videli bomo, kako bo naprej. Po tem letu imamo pogodbo še dve leti, zato je treba pametno postopati in sprejeti najboljšo odločitev za vse.

Kot ste dejali, izbrali ste pravi klub. Portu gre v tej sezoni dobro in lahko rečemo celo odlično, saj je pogoj prvo mesto v prvenstvu, tam lovite Sporting, ki je še brez poraza v tej sezoni. Vendar pa ste v skupinski fazi Lige prvakov pokazali, da ste odlična ekipa. En poraz, in to proti Machester Cityju, ki je eden od favoritov za naslov. Imeli ste en remi in en poraz, če se ne motim. Sicer pa ste prepričljivo v precej izenačeni skupini prišli v osmino finala. Koliko se v Portu pogovarjate o osvojitvi Lige prvakov leta 1987 in še posebej 2004 z Josejem Mourinhom? Je to nekaj, o čemer se veliko govori, ali je to nekaj postranskega?

Če povem po pravici, mislim, da je trenutno situacija s Sportingom prevzela vodstvo kot prva tema, o kateri se govori po mestu. Mislim, da je ta šampionski naslov v domačem prvenstvu tema številka ena … Tudi tistega leta, ko je Porto osvojil Ligo prvakov, dvomim, da je kdo verjel, da je to možno. Seveda nekje v podzavesti vsi verjamemo, da lahko dosežemo neke velike rezultate, ampak ni realno pričakovati, da znova postanemo evropski prvaki. Ko pa govorimo o domačem prvenstvu, lovimo se z Benfico in Sportingom. Sporting je fenomenalen v tej sezoni, imajo zelo perspektivnega trenerja in dobro ekipo. Mi zaostajamo, mislim, da za 8 točk. Vendar tudi v prejšnji sezoni, kot so mi povedali, čeprav nisem bil tu, je Benfica vodila večji del prvenstva, Porto pa je na koncu pobral naslov. Tako da ni nemogoče nadoknaditi teh osem točk zaostanka. Kar pa zadeva Ligo prvakov, igramo dve tekmi – eno doma in eno v gosteh, tako da je spet vse izvedljivo. Bomo videli, kako se bo vse skupaj končalo. Kje so postavljeni pokali, ki jih je Porto osvojil v Ligi prvakov? Jih videvate vsak dan, ali so nekje skriti?Vendarle so v nekem muzeju na stadionu in nimamo dostopa do njih ravno vsak dan. Ampak seveda sem ga obiskal in verjamem, da tudi vsak igralec. Muzej je res izjemno velik in bogat z zgodovino, tam je res veliko trofej tako z mednarodnih turnirjev kot tudi z domačih pokalov. Jasno je, da je Porto velik klub, ne samo na Portugalskem, pač pa tudi v Evropi. Če se ne motim, se letos bori za 30. naslov. Se strinjate, da mora Porto v tej situaciji izločiti Juventus ali neko veliko evropsko ime, da bi ga tudi v Evropi po 17 letih dojemali bolj resno?

Vsekakor. Mislim, ne spomnim se, da bi Porto v preteklih letih snel skalp, če lahko tako rečem, kakšnega od večjih imen. Spominjam se tekme, ko sem še bil član Liverpoola. Liverpool je bil tukaj na gostovanju, zdi se mi, da so igrali osmino finala Lige prvakov, in angleška ekipa je izločila Porto. Tako da neka takšna tekma, kot ste rekli, bi bila potrebna, da bi ljudje v Evropi in po svetu znova začeli bolj resno gledati na Porto. Trenutna ekipa ima veliko navijačev po svetu in zdi se mi tudi, da tudi med evropskimi nogometnimi igralci obstaja veliko zanimanja, da bi oblekli dres tega velikana. To, ne bom rekel senzacijo oziroma potencialno izločitev neke velike ekipe, sem omenil zato, ker je Juventus lani izpadel proti Lyonu, leto pred tem pa proti Ajaxu. V obeh primerih pa je bil velik favorit. Ste morda govorili ali razmišljali o tem, da bi lahko vi bili tretji klub zapored, ki bo izločil Juventus?

Da, dobro opažate. Nisem razmišljal o tem. Ampak tako je, izločil jih je tako Lyon kot Ajax. V zadnjih letih ne kažejo velikih rezultatov in uspehov v Evropi, zdi se mi, da tudi v Italiji trenutno niso ravno velik favorit za osvojitev naslova poleg klubov iz Milana. Tako da zagotovo imamo priložnosti tudi mi. Imamo dobro miselnost trenerja, ki je bil igralec v Italiji in ki zagotovo pozna njihovo mentaliteto, tako da bomo dobro pripravljeni. Mislim, da zaradi te situacije s korono niti najboljši klubi niso v najboljši formi, tako da je možno vse. In seveda, lahko upamo na najboljše. Omenili ste trenerja Sergia Conceicaa. Igral je v Italiji, kot ste dejali, kjer so znani po tem, da veliko časa posvečajo taktičnemu delu nogometa. Je on takšen trener v Portu, je taktika na prvem mestu?

Je, to res lahko potrdim. Veliko časa posvečamo taktiki in video analizi. Dobesedno vsak meter terena je pomemben in gremo do popolnosti. Pri njem se vidi, da je bil igralec na italijanskih tleh in zagotovo bo skupaj s Portom naslednja tri leta nizal velike uspehe. Tako da se bo zagotovo preizkusil tudi v močnejših ligah in bo zagotovo ena od osvežitev med trenerji.

Za konec še to: rekli ste, da niste razmišljali o Ajaxu in Lyonu, ki sta izločila Juventus, vendar pa ste zagotovo ste razmišljali o Cristianu Ronaldu. Ker je Cristiano igralec Sportinga, lizbonskega rivala Porta, me zanima, kakšno mnenje imajo oziroma kako dojemajo Cristiana Ronalda v Portu, čeprav ni njihov otrok, ampak je otrok njihovega rivala? V vsakem primeru je Portugalski prinesel evropski naslov in zagotovo ni neka 'persona non grata' v Portu?

Tako je. Mislim, da je tukaj veliko izjemnih Cristianovih prijateljev, predvsem mislim na Pepeja, s katerim je igral dolgo časa. Pepe je naš kapetan in mislim, da ponovno komaj čaka, da se s Cristianom srečata kot nasprotnika na terenu. Tako je, strinjam se z vami in mislim, da je on največja nogometna zvezda morda celo v zgodovini te države. Prinesel je veliko lovorik s svojo igro na terenu, tako da bo to izjemno zanimivo videti, na žalost ne bo navijačev, da bi videli, kako bo sprejet. Vendar zagotovo je Cristiano nevarnost številka ena za naš gol. Kot seveda tudi ostali, Juventus ima veliko fantastičnih igralcev, tako da bomo videli, kako se jih bomo branili. Ko ste že omenili Pepeja, ste morda kdaj govorili z njim o Cristianu, vam je morda povedal kakšno zanimivo anekdoto, ki je še nismo slišali? Ravno pred nekaj dnevi je v javnost prišla fotografija, na kateri sta imela Cristiano 17, Pepe 18 let, ko sta bila v Sportingu. Pravite, da sta dobra prijatelja, vam je morda kdaj kaj posebnega povedal?

Ni povedal kakšne posebne anekdote, vendar po tem, kar sem lahko prebral o Cristianu – njega seveda ne poznam osebno, vidim, da sta si s Pepejem precej podobna po nekih metodah treningov in regeneracije. Tudi v Angliji sem seveda opazoval veliko profesionalnih igralcev, vendar Pepe je eden od igralcev, ki tudi pri 37 letih res zelo skrbi za svoje telo, treninge, regeneracijo, prehrano … Celo pred spanjem vedno spije kakšen čaj, morda tudi zaradi korone, kot nekakšen obrambni mehanizem pred korono. On je tudi eden od igralcev, ki ni zbolel, tako da verjamem, da je to povezano tudi z načinom regeneracije in celotnim tretmajem, s katerim skrbi za svoje telo. Mislim, da sta si pri tem precej podobna in verjetno je nekaj 'pobral' tudi od Cristiana. Vidim, da sta velika prijatelja in med reprezentanti največ časa preživljata skupaj. Zagotovo se lahko od obeh veliko naučim. Še zadnje vprašanje: verjetno je sanjski scenarij za vas, da Porto izloči Juventus in da Crvena zvezda izloči Milan, in potem ste v četrtfinalu in v osmini finala Liga Evropa vi zadovoljni?

Tako je, tako je. Zvezda tudi ponovno igra eno fenomenalno tekmo proti evropskim velikanom. In to v izločilnem delu Lige Evropa. To bo tudi izjemno zanimivo. Spet ponavljam, navijačev ne bo, to je spet žalostno, ker bi to res bil spektakel. Videli bomo. Italijanski predstavniki in Dejan Stanković, ki je tudi sam igral v Italiji, zagotovo ve, kako pripraviti ekipo za boj proti italijanski ekipi … Zelo bo zanimivo, bomo videli, tako Porto kot Zvezda. Držimo pesti, seveda. In tudi jaz s te strani bom poskusil, da Porto pripeljemo v naslednji krog. Za Zvezdo pa bom navijal preko televizije.