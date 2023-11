Mazzarri: Real Madrid je vrhunski klub, mi pa imamo odličen načrt

Po štirih krogih je na vrhu skupine C madridski Real, ki za zdaj pozna zgolj okus zmage. Drugouvrščeni Napoli je na uvodni tekmi premagal Brago, nato pred domačimi navijači izgubil proti današnjemu nasprotniku, na dveh tekmah proti Unionu iz Berlina pa dosegel zmago in remi. "Čaka nas tekma proti vrhunskemu nasprotniku. Vsi vemo, kaj vse je skozi zgodovino dosegel Real Madrid. Narediti bomo morali to, kar smo trenirali tekom tedna, in uresničiti taktično idejo, ki smo si jo zamislili," je pred obračunom proti Madridčanom povedal novopečeni trener Napolija Walter Mazzarri.