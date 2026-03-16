Mbappe, Bellingham in Carreras odpotovali v Manchester

Po zmagi s 3:0 na prvi tekmi na Bernabeuu, kjer je s hat-trickom zablestel Federico Valverde, bodo Madridčani na Etihadu skušali potrditi napredovanje v četrtfinale. Prenos tekme s studijskim delom od 20.30 na Kanalu A in VOYO.
Real Madrid je na seznam kandidatov za nastop v Manchestru uvrstil tudi Kyliana Mbappeja, Juda Bellinghama, Alvara Carrerasa in Davida Alabo. Na Otok niso potovali Ferland Mendy, Raul Asencio, Dani Ceballos, Eder Militao in Rodrygo.
Francoski zvezdnik se že vse od začetka decembra spopada z nelagodjem v levem kolenu in ni igral od 21. februarja, medtem ko je bil Bellingham od 1. februarja odsoten zaradi poškodbe stegenske mišice. Zaenkrat še ni zagotovila, da bosta oba vključena v postavo za tekmo, čeprav pravila Lige prvakov ekipam dovoljujejo tudi do 12 igralcev na klopi za rezerviste.
Mbappe je v tej sezoni izredno učinkovit, saj je v 33 tekmah v vseh tekmovanjih dosegel 38 golov. 22-letni Bellingham je v tej sezoni na 28 tekmah dosegel šest golov in prispeval štiri asistence.
Kader Real Madrida za tekmo v Manchestru:
Vratarji: Courtois, Lunin in Fran Gonzalez.
Branilci: Carvajal, Alaba, Alexander-Arnold, Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen, Diego Aguado in Mario Rivas.
Vezisti: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Cestero, Manuel Angel, Palacios in Thiago.
Napadalci: Vinicius Jr., Mbappe, Gonzalo, Brahim in Mastantuono.
