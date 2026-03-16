Mbappe, Bellingham in Carreras odpotovali v Manchester

Manchester, 16. 03. 2026 19.40 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
Kylian Mbappe in Jude Bellingham

Zasedba Real Madrida je že prispela v Manchester, kjer jo v torek čaka povratna tekma osmine finala Lige prvakov proti Manchester Cityju. Navijače Reala je razveselila novica, da so v Anglijo odpotovali tudi povratniki po poškodbah Kylian Mbappe, Jude Bellingham in Alvaro Carreras.

Po zmagi s 3:0 na prvi tekmi na Bernabeuu, kjer je s hat-trickom zablestel Federico Valverde, bodo Madridčani na Etihadu skušali potrditi napredovanje v četrtfinale. Prenos tekme s studijskim delom od 20.30 na Kanalu A in VOYO.

Real Madrid je na seznam kandidatov za nastop v Manchestru uvrstil tudi Kyliana Mbappeja, Juda Bellinghama, Alvara Carrerasa in Davida Alabo. Na Otok niso potovali Ferland Mendy, Raul Asencio, Dani Ceballos, Eder Militao in Rodrygo.

Francoski zvezdnik se že vse od začetka decembra spopada z nelagodjem v levem kolenu in ni igral od 21. februarja, medtem ko je bil Bellingham od 1. februarja odsoten zaradi poškodbe stegenske mišice. Zaenkrat še ni zagotovila, da bosta oba vključena v postavo za tekmo, čeprav pravila Lige prvakov ekipam dovoljujejo tudi do 12 igralcev na klopi za rezerviste.

Mbappe je v tej sezoni izredno učinkovit, saj je v 33 tekmah v vseh tekmovanjih dosegel 38 golov. 22-letni Bellingham je v tej sezoni na 28 tekmah dosegel šest golov in prispeval štiri asistence.

FOTO: 24ur.com
Kader Real Madrida za tekmo v Manchestru:

Vratarji: Courtois, Lunin in Fran Gonzalez.

Branilci: Carvajal, Alaba, Alexander-Arnold, Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen, Diego Aguado in Mario Rivas.

Vezisti: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Cestero, Manuel Angel, Palacios in Thiago.

Napadalci: Vinicius Jr., Mbappe, Gonzalo, Brahim in Mastantuono.

liga prvakov real madrid manchester city mbappe bellingham carreras

