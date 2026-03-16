Mbappe, Bellingham in Carreras odpotovali v Manchester

Po zmagi s 3:0 na prvi tekmi na Bernabeuu, kjer je s hat-trickom zablestel Federico Valverde , bodo Madridčani na Etihadu skušali potrditi napredovanje v četrtfinale. Prenos tekme s studijskim delom od 20.30 na Kanalu A in VOYO.

Real Madrid je na seznam kandidatov za nastop v Manchestru uvrstil tudi Kyliana Mbappeja , Juda Bellinghama , Alvara Carrerasa in Davida Alabo . Na Otok niso potovali Ferland Mendy , Raul Asencio , Dani Ceballos , Eder Militao in Rodrygo .

Francoski zvezdnik se že vse od začetka decembra spopada z nelagodjem v levem kolenu in ni igral od 21. februarja, medtem ko je bil Bellingham od 1. februarja odsoten zaradi poškodbe stegenske mišice. Zaenkrat še ni zagotovila, da bosta oba vključena v postavo za tekmo, čeprav pravila Lige prvakov ekipam dovoljujejo tudi do 12 igralcev na klopi za rezerviste.

Mbappe je v tej sezoni izredno učinkovit, saj je v 33 tekmah v vseh tekmovanjih dosegel 38 golov. 22-letni Bellingham je v tej sezoni na 28 tekmah dosegel šest golov in prispeval štiri asistence.