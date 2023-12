'Mbappe bo imel 15 dni, da sprejme odločitev. V nasprotnem gre Real po Haalanda'

Že vrabci na veji čivkajo, da se pogodba Kyliana Mbappeja s Parižani končuje z junijem 2024. Še vedno je ni podaljšal in po poročanju španskih medijev, pritrjujejo jim tudi nekateri francoski, je tudi ne misli. "Real čaka na 1. januar 2024, ko bo konkretno začel akcijo pripeljati Mbappeja v Madrid," "veselo" poroča madridski AS , ki seveda ne odkriva "tople vode", saj je znano, da pol sezone pred koncem pogodbe morebitni snubci že lahko začenjajo s pogovori tudi mimo njegovih sedanjih delodajalcev.

"Ko bo vodstvo Reala le dočakalo 1. januar, bo sledil klic Mbappejevi mami in hkrati njegov uradni zastopnici Fayzu Lamari. Sporočilo bo kratko in jasno: Vaš sin ima točno 15 dni, da se odloči o ponudbi. To bo zadnji rok, ki ga bo Madrid še nudil 25-letnemu nogometašu. Mbappe bo imel torej točno pol meseca časa, da se odloči. In niti dneva več," je prepričan dobro obveščeni AS.